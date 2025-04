El ninguneo de Yanina Latorre a Karina Mazzocco: las autoridades de América TV la dejaron afuera de la "fiestita" en Mendoza

La revelación de Yanina Latorre acerca de que fue invitada a Mendoza por el dueño de América TV, Daniel Vila, y su pareja, Pamela David, expuso que entre la convocatoria a conductores del canal, las autoridades excluyeron a Karina Mazzocco, quien está al frente de A la tarde. La discriminación a la figura llega en un mal momento para ella, en el cual el rating no acompaña a su programa y las peleas públicas alrededor de su fracaso se intensifican.

"Chicos, me invitaron Vila y Pamela a Mendoza. Y yo soy una falsa que les dije que sí", contó Latorre al aire de SQP. "Mientras sea chupar y comer gratis te voy", lanzó después. La especialista en espectáculos enseguida enumeró a algunos de los invitados, mencionando a la conductora. "Vamos a ir tipo, no te enojes Mazzocco... nombraron a Ángel (de Brito) y a Mariana Fabbiani con el marido, y no muchos más", detalló y aclaró que irá con su pareja, Diego Latorre.

Tras esa explicación, el panelista Lizardo Ponce preguntó "qué le pasa a Mazzocco" y luego hasta demostró lástima por ella, cuando expresó la palabra "Pobre". "Bueno, no la invitó. No tiene feeling, no tiene onda", justificó Ximena Capristo, también compañera de Latorre. "La está pasado mal con el tema del rating, ahora no la invitan acá", agregó el ex Bailando por un Sueño. Es un hecho que Latorre no da puntada sin hilo y que el mensaje, más allá de revelar que había sido invitada junto a su pareja Diego, tuvo el claro fin de bajarle el precio a Mazzocco. Ante tantos rumores de crisis en el programa, la información que brindó expuso que la conformidad de las autoridades.

Karina Mazzocco conduce A la Tarde por América TV.

Las mediciones de A la tarde lo hacen uno de los productos menos rendidores de América TV. Esta realidad la llevó a tener cruces con distintas figuras que cuestionaron su rendimiento desde las redes sociales. El nerviosismo de ella expone la crisis que atraviesa su programa. Algo que es apoyado por el mismísimo Vila, quien la dejó afuera de la fiesta en Mendoza.