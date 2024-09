Explícito pedido de Ángel De Brito a Marcelo Tinelli sobre Camila Deniz de "Cuestión de Peso"

Tras el paso de Thiago Medina por Gran Hermano, no sólo mejoró su condición de vida, sino también la de sus allegados, especialmente la de su hermana, Camila Deniz, quien se ganó el cariño del público, y le permitió llegar a Cuestión de Peso, programa del cual fue eliminada el pasado lunes.

La joven se puso al hombro su tratamiento para bajar de peso y, en un lapso de 4 meses bajo la estricta supervisión del plantel médico de El Trece, consiguió perder casi 20 kilos, aunque todo ese sacrificio no se validó ante la balanza que la terminó dejando fuera del reality show por ¡800 gramos! más de lo que requerido. Entre lágrimas, dijo: "Gracias por la oportunidad. Igual, tenía ganas de irme porque me están pasando muchas cosas. Me quería ir con la frente en alto".

Camila eliminada de Cuestión de Peso

La participante no estaba pasando un buen momento en el programa luego de ser señalada como "mala influencia" para una de sus compañeras. Sin embargo, no quiso abandonar el tratamiento por voluntad propia, ya que su padre la aconsejó que siguiera hasta las últimas instancias. Rota en llanto, no se fue en buenos términos del programa: "Fueron muy soretes en Cuestión de Peso. Nunca pidió ayuda... cuando tuvo chances de salvarse por haber sacado un comodín, se lo cedió a la compañera (que zafó por ese gesto) y un día sin estar ella la defenestraron. Patético todo. Decepción con el programa " fue uno de comentarios de usuarios de Twitter, quienes acusaron a la producción de no cuidar a los suyos.

Este martes, Camila dio un móvil al programa de stream "Fuera de Joda", donde su cuñada, Daniela Celis le consultó si no estaba contenta por todo lo que logró: "Sí, pero aún quería más. Quería llegar al objetivo", comenzó contestando la entrevistada con la voz quebrada. Lo cierto es que, la influencer hizo un mea culpa y reconoció haber comida más milanesas de las que tenía permitidas, lo que le jugó una mala pasada.

"Mirá algo que aprendí en esta vida es que a la gente buena le pasa cosas buenas y vos sos muy buena persona, así como lograste bajar 20 kilos, también te llevaste algo increíble que fue el cariño de gente", consoló la conductora a la ahora ex participante de Cuestión de Peso. Quien se convirtió en madre de gemelas hace siete meses, contó a su público lo que vive en la calle con la mediática, a quien paran y piden fotos, al mismo tiempo que la alientan a continuar con su dieta.

Lucia Villar, más conocida como "La Tora" coincidió con su colega y felicitó a Camila por ganarse el cariño de "la gente de Twitter", conocidos públicamente por defenestrar a medio país en la red social más cruda de la actualidad.