Juli Poggio se compró su primer departamento: el secreto rol que tuvo Pampita

A dos años de su salida de Gran Hermano, Juli Poggio logró lo que muy pocos jóvenes de su edad pueden: firmó un importante contrato y agradeció a cada persona que hizo posible su sueño, además pidió perdón por muchas veces cancelar planes que la llevaron a su gran éxito.

A través de un posteo en redes sociales, la artista presumió la compra de su primer departamento: "Después de dos años desde que salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, puedo decirles que: oficialmente soy propietaria de mi próximo departamento ", escribió en sus historias de Instagram acompañando el mensaje con una foto donde se la ve firmando los papeles junto a su madre, Patricia Destefani. La misma postal fue replicada en redes sociales, y se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados entre sus fanáticos.

Juli Poggio se compró su primer departamento

El inmueble que adquirió Poggio está ubicado en un complejo residencial de categoría, que cuenta con unidades de uno a cuatro ambientes, balcones individuales, parrillas, jardines, terraza, espacios de coworking y accesos conectados a los principales puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien dejó ver un poco de lo que será su terraza, no mostró por completo su nueva adquisición, ya que juró hacerlo a medida que lo decora.

La felicidad por su nuevo departamento se acompaña de un largo proceso que la llevó a seguir el consejo de Pampita, que en una íntima charla le advirtió que la mejor inversión de sus horas de trabajos serían una casa propia: "Pampita me dijo, no compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento . Aprovechen el momento. Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina", había comentado Juli luego de los Martín Fierro 2023.

Juli Poggio firmó el contrato de su nuevo departamento: agradecimientos y el orgullo de una familia

"Gracias a mí por darlo todo siempre, estando cansada, mal o triste. Estoy muy feliz y agradecida", escribió y agradeció a sus seres queridos: "Gracias mami sin vos nunca lo hubiera logrado. Gracias a mis amigos por siempre bancarme cuando cancelaba planes para trabajar. Gracias a mi novio por motivarme siempre. Gracias a ustedes porque sin mi comunidad real esto no sería posible. Gracias a cada marca y agencia que confió en mi laburo. Gracias universo por ser tan bendecida. Gracias a mi por darlo todo siempre estando cansada, mal o triste. Estoy muy feliz y agradecida", culminó.

Por su parte, la madre de Juli Poggio habló con la revista Gente: "Es un departamentito hermoso a estrenar, que se compró en la zona de Devoto. Y se lo dan ahora a principios de abril", reveló quien además es su manager, en una charla donde contó cómo vive la familia el crecimiento de la influencer: "Nosotros estamos felices. No podemos creer que haya logrado lo que logró en tan poquito tiempo. La verdad, estamos babosos del orgullo". Y agregó: "Juli es muy pero muy trabajadora y cada pesito que hizo en estos dos años están en este, su primer hogar".