El drama de Ana Rosenfeld, de vacaciones en Miami con su hija: "El huracán Milton me da temor"

El huracán Milton creció rápidamente en intensidad, alcanzando la categoría 4 -de un total de 5- en la escala Saffir-Simpson. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Milton tiene vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora y representa una seria amenaza para la península de Yucatán en México. Incluso, se espera que provoque una marejada ciclónica y condiciones de huracán en la región que podría impactar la costa oeste de Florida, en Estados Unidos, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. El NHC ya advirtió de un "riesgo creciente" de mareadas y vientos destructivos en esa zona, instó a los residentes a estar atentos a las posibles órdenes de evacuación y señaló que antes de la llegada del ciclón tropical a Florida, se esperan lluvias intensas y posibles inundaciones en áreas urbanas.

Esto -resaltaron las autoridades- se podría agravar con el desbordamiento de ríos. La tormenta se encuentra actualmente a unos 1,185 kilómetros al suroeste de Tampa, Florida, y a 240 kilómetros al oeste de Progreso, en la península de Yucatán. Se prevé que el huracán Milton se desplace hacia el este-sureste a una velocidad de 13 kilómetros por hora. Según las proyecciones, pasará cerca o al norte de la península de Yucatán este mismo lunes, cruzará el Golfo de México el martes y se acercará a la costa oeste de Florida el miércoles. De esta manera, se informó que Milton podría tocar tierra en Florida como un huracán altamente destructivo.

En medio de este dramático contexto, Ana Rosenfeld viajó a Miami para pasar unos días junto a su hija y sus nietos, que viven allí. Pero la llegada del Huracán la tomó por sorpresa y amenaza con hacer destrozos en la zona de la Florida. "Se espera una evacuación similar a la del año 2017. Están bajo aviso de alerta máxima, hay fuertes lluvias y se espera que el mar crezca hasta tres metros", comentaron en Desayuno Americano, antes de darle la palabra a la abogada, que se encuentra en la zona. "Me vinieron recuerdos del 2017, mi hija estaba embarazada de 7 meses y en una zona donde había que irse sí o sí. Se pudo ir en el último avión", contó.

Según explicó, comenzaron a llegarle "alertas" a su teléfono desde que llegó a la ciudad estadounidense. "Yo tengo las alertas en el celular, pero no había tomado dimensión hasta que vi que los vecinos se juntaron para ver si iban a evacuar o no", dijo y siguió: "Generalmente lo toman con tranquilidad cuando les dicen que va desviando su curso, pero ahora dicen que está direccionado acá". La mediática detalló que el domingo ya estuvo tomando las primeras precauciones por si el huracán llegara a impactar en la zona: "Compré baterías, pilas, agua, velas. Una cosa es que me la cuenten y otra cosa es vivirla. Me da temor. Pensé que venía a pasar unas vacaciones".

Finalmente explicó que se quedará una semana más en su departamento, mientras su hija se encuentra en una casa a unas 20 cuadras. "Más allá de la comodidad que puedo estar viviendo yo, me pongo en la piel de la gente con desprotección. El huracán anterior hizo estragos, murieron 130 personas. Ojalá que cuando toque tierra sea lo más leve posible", cerró. Este fenómeno llega solo diez días después del devastador huracán Helene, que impactó Florida y se convirtió en el huracán más mortífero en los Estados Unidos desde el huracán Katrina. Helene provocó la muerte de 227 personas, siendo el segundo huracán más mortal en los últimos 50 años en el país.

Ante la amenaza de Milton, el alcalde de Miami, Francis Suárez, declaró el estado de emergencia en la ciudad este domingo por la noche, tras la confirmación de que la tormenta tropical Milton se había intensificado a un huracán. El estado de emergencia también fue declarado por el gobierno de Florida, ya que la región sigue recuperándose de los efectos catastróficos de Helene. En Yucatán, el gobernador Joaquín "Huacho" Díaz Mena, del partido Morena, instó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil ante la inminente llegada de Milton.

El gobierno del estado emitió una alerta naranja (peligro alto) para las zonas centro, norte, noroeste y oeste de Yucatán, y una alerta amarilla (peligro medio) para los municipios del este y sur. El gobernador pidió a los residentes mantener la calma, informarse adecuadamente, y seguir las indicaciones de las autoridades, incluyendo la permanencia en lugares seguros, la desconexión de los suministros de gas, luz y agua, y el uso del teléfono únicamente en casos de emergencia.