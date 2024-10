Marley atraviesa una difícil situación con su hijo Mirko: "Me arrepentí"

En los preparativos para recibir a su segunda hija, Milenka, Marley atraviesa una complicada situación con su primogénito Mirko. En su última entrevista con LAM, el conductor reveló cuándo nacerá la nueva integrante de la familia, y el difícil momento con el hermano mayor.

La fecha programada para el nacimiento es entre enero y febrero, por lo cual el comunicador deberá viajar a Estados Unidos, lugar en el que la mujer que alquiló su vientre dará a luz. A los seis años de su primer hijo, decidió que sería el momento indicado para volver a cambiar pañales y dar mamadera: "Los nombres los tenía pensados ya desde el comienzo, porque bueno, las donantes de óvulo son rusas , entonces quería que el nombre tuviera algo que ver con la historia de la otra parte de la familia", detalló.

Mirko y Marley

Ilusionado, Marley ya realizó varios viajes para controlar el rumbo del embarazo. Antes de su última visita, compartió en sus redes sociales un video donde Mirko le habló a su hermana. Aunque al principio todo fue alegría, en los últimos días cambió de decisión: "Está muy celoso, mal. Empezó con que le encantaba la idea y después me dijo 'me arrepentí' de un día para el otro . No nos podemos arrepentir, le digo. Y se largó a llorar. No sabía cómo calmarlo", contó en un móvil con LAM.

En medio de denuncias de abuso sexual a un menor de edad, el conductor se prepara para la llegada de su hija, con la negación de su primogénito, a quien explica a diario lo que significa tener una compañera de vida: "Me llamaron de la escuela también para decirme 'mirá que está con este tema'", detalló. Según explicó el mediático, a su hijo le da vergüenza conocer a su hermana: " Vos esperá que cuando la tengas en brazos te va a cambiar la vida ", fue su respuesta para calmar las aguas.

Marley confiesa la charla con Mirko, que se niega a conocer a su hermana Milenka

Entre celos y timidez, Mirko no quiere perder la atención de su padre. Aunque atraviesa por las emociones de su nene, el periodista tiene todo bajo control para la llegada de Milenka: "Voy primero yo solo porque es un parto natural y se puede llegar a adelantar. Una vez que nace, llega Mirko porque es en Oklahoma y tampoco hay tanto entrenamiento para él, y se va a aburrir. Pero la idea es que venga y conozca a su hermana", confesó.

Por último, Marley confesó que está ansioso por la llegada de Milenka, y es así que ya tiene preparada la habitación en su hogar. Sin embargo, el primer mes de la recién nacida lo pasarán en Estados Unidos, donde se llevarán adelante los primeros controles médicos.