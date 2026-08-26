El frente más delicado de Brian Sarmiento: contaron la verdad sobre qué pasa con sus hijas

La nueva estadía de Brian Sarmiento en Gran Hermano no solo volvió a colocar al ex futbolista en el centro de la escena televisiva. Afuera de la casa también regresaron viejos cuestionamientos sobre su situación familiar, especialmente por los reclamos vinculados a la cuota alimentaria de sus hijas. A ese escenario se sumó una nueva polémica después de que Danelik, su pareja, hablara de un costoso regalo que recibió de él.

La repercusión del episodio volvió a instalar preguntas sobre la situación económica del ex jugador y sobre el estado de los reclamos judiciales. Sin embargo, desde su entorno legal aseguran que algunos de los datos que circularon públicamente no coinciden con el panorama que surge de los expedientes y la documentación disponible.

Brian Sarmiento en el ojo de la tormenta por su situación con sus hijas

En ese contexto, BigBang habló con Ignacio Barrios, abogado y representante legal de Sarmiento, quien explicó que es su abogado hace un mes y quien contó cuál es actualmente la situación del participante con sus hijas, qué ocurre con las cuotas alimentarias, qué restricciones judiciales pesan sobre él y cuál será el destino de los ingresos que obtenga por su participación en el reality.

Antes de referirse puntualmente a cada conflicto, Barrios aclaró desde qué lugar interviene en el caso. "Revisé la documentación, los pagos realizados y los distintos procesos, y mantengo conversaciones directas con los patrocinios letrados intervinientes. Por eso puedo hablar desde el conocimiento concreto de su situación, no desde versiones televisivas ", comenzó.

Qué pasa con las cuotas alimentarias de Brian Sarmiento

Uno de los puntos centrales de la controversia es la situación alimentaria. Según explicó el abogado, actualmente existen dos escenarios diferentes que no deberían ser analizados como si se tratara de un único reclamo: "Hay dos situaciones que deben diferenciarse. Respecto de Tessie, Brian está al día. Yo tengo en mi poder la documentación que acredita cada uno de los pagos realizados, por lo que no existe actualmente una deuda pendiente con ella", aseguró.

Ignacio Barrios, abogado y representante legal de Brian Sarmiento

La situación es diferente respecto de Diana y las hijas mayores de Sarmiento. Ahí, según reconoció su representante, permanece abierto un reclamo que todavía no tiene una resolución definitiva: "Distinta es la situación relacionada con Diana y las hijas mayores de Brian. Allí existe un reclamo histórico que estamos trabajando, pero no hay todavía un acuerdo definitivo ni una cifra cerrada que corresponda anunciar públicamente. Yo mantengo conversaciones directas con sus abogadas y estamos intercambiando propuestas para encontrar una solución integral ", explicó.

En medio de esas conversaciones, el ex futbolista también habría tomado una decisión respecto de lo que sus hijas consideren mejor para su futuro familiar: "Brian también me transmitió una decisión muy importante: va a acompañar, por los canales legales correspondientes, aquello que sus hijas consideran mejor para su vida familiar. No porque exista un intercambio económico, sino porque decidió priorizar su voluntad, su integridad emocional y su interés superior", sostuvo Barrios.

Comprobante de pago de Brian Sarmiento a su ex, Tessie

Los cuestionamientos hacia el participante habían tomado especial fuerza durante sus anteriores apariciones televisivas. Ahora, su abogado sostiene que existe un cambio concreto y que puede acreditarlo mediante documentación: "Brian cumplió los pagos correspondientes a Tessie y actualmente se encuentra al día. No estoy hablando de una intención futura o de una promesa mediática, sino de pagos efectivamente realizados y documentados", afirmó.

Con Diana, mientras tanto, la negociación ya habría comenzado. Parte de la definición deberá esperar hasta que Sarmiento abandone Gran Hermano y pueda participar personalmente de los pasos necesarios: "Ya mantuve conversaciones con sus patrocinios letrados y existe voluntad de ambas partes de encontrar una solución pacífica. Cuando Brian salga de la casa avanzaremos con la formalización personal del acuerdo, porque hay decisiones que requieren que él las conozca, las comprenda y las firme directamente", detalló.

Brian Sarmiento

Otro de los interrogantes alrededor de Sarmiento está relacionado con las posibles medidas judiciales en su contra. Sobre este punto, Barrios negó dos de las versiones que circularon: " Hoy Brian no tiene prohibición de salida del país y tampoco existe un embargo vigente sobre los ingresos de esta nueva participación en Gran Hermano", aseguró.

En cuanto a una eventual inscripción en el Registro de Deudores, el representante fue más cauteloso: "En cuanto al Registro de Deudores, a mí no me fue notificada ninguna resolución actual que disponga su inscripción. Se difundieron pedidos judiciales como si automáticamente fueran medidas concedidas y ejecutadas, y jurídicamente no es lo mismo". Y remarcó: "Como abogado no voy a confirmar una restricción por lo que diga un programa de televisión. Si existiera una resolución, tendría que estar incorporada al expediente y debidamente notificada".

Brian Sarmiento no aparece en el Registro de Deudores

Más allá de las obligaciones económicas, la relación del exfutbolista con sus hijas también quedó expuesta durante su paso por el reality. Dentro de la casa, Brian se mostró en diferentes oportunidades afectado por la distancia y habló públicamente sobre ellas. Según reveló Barrios, actualmente existe contacto con una de sus hijas. "Brian mantiene comunicación con una de sus hijas. Lo hace de manera respetuosa, sin invadirla y cuidando mucho sus tiempos ".

El escenario con las demás es distinto. "Respecto de las demás, también respeta su voluntad. Brian no quiere forzar un vínculo ni utilizar los medios para presionarlas. Como su abogado y representante, tengo una instrucción muy clara: no exponer a sus hijas, no confrontarlas y acompañar por las vías adecuadas aquello que ellas consideran mejor", aseguró.

🚨Brian le regaló a Danelik un Piercing con Oro y piedra Swarovski. Que no vean esto las madres de sus hijas 👀

LAM LAM LAM LAM LAM@AngeldebritoOk @laubfal pic.twitter.com/0vKJ2GCEsk — 𝗛𝗔𝗗𝗜𝗧𝗔 𝗖𝗵𝗶𝘀𝗺𝗲 (@HaditaChisme) August 22, 2026

El representante planteó que una eventual reconstrucción del vínculo no necesariamente debe partir de una búsqueda inmediata de contacto: "A veces recomponer un vínculo no significa insistir. También puede significar escuchar, respetar una distancia y aceptar decisiones que, naturalmente, pueden ser dolorosas para un padre", reflexionó.

En pleno debate por los reclamos alimentarios, una declaración de Danelik dentro de Gran Hermano volvió a encender las redes. La joven contó que Brian le había realizado un lujoso regalo y rápidamente aparecieron cuestionamientos que relacionaron ese gasto con su situación familiar.

Danelik, novia de Brian Sarmiento

El abogado decidió no revelar detalles sobre el obsequio y separó la cuestión privada de las negociaciones judiciales: "Como abogado y representante de Brian, no voy a transformar un regalo privado en el centro de una discusión judicial. Toda la situación alimentaria y familiar está siendo tratada directamente entre los profesionales, con prudencia y con la intención de alcanzar una solución pacífica", respondió.

"Brian está al día con Tessie y estamos trabajando concretamente para resolver la situación con Diana. Eso es lo relevante. No considero saludable profundizar una polémica personal cuando existen conversaciones serias entre los abogados", añadió. Tampoco precisó cuándo se realizó la compra ni cuánto dinero habría desembolsado Sarmiento. "Que el regalo haya sido mencionado ahora no demuestra cuándo fue comprado, cuánto costó ni cuáles fueron las circunstancias de su adquisición", aclaró.

La relación de Brian Sarmiento y Danelik da que hablar

Barrios también rechazó que ese episodio permita sacar conclusiones sobre la situación patrimonial de su representado: "Como representante de Brian conozco su realidad económica y contractual. Puedo decir que se está instalando una imagen equivocada a partir de un episodio aislado y de una expresión coloquial como 'se fundió'. Esa frase no constituye una demostración de patrimonio ni refleja seriamente su capacidad económica actual".

La estrategia de la defensa, según Barrios, busca abordar al mismo tiempo el aspecto económico, judicial y familiar. Consultado sobre cuál es hoy la principal prioridad del exjugador, respondió: "Ambas cosas. Desde que asumí su representación estoy trabajando simultáneamente sobre la situación económica, los expedientes y el contexto familiar".

Según el abogado de Brian Sarmiento, la estrategia busca abordar al mismo tiempo el aspecto económico, judicial y familiar

"Brian quiere cumplir con sus obligaciones, pero también quiere cuidar a sus hijas. Mantiene comunicación con una de ellas y respeta profundamente los tiempos y las decisiones de las demás. No pretende utilizar el pago para comprar un vínculo ni la falta de contacto como excusa para no cumplir", agregó. Para el abogado, el objetivo ahora es que el conflicto deje de alimentarse desde la exposición pública y encuentre una salida concreta dentro de los canales correspondientes: "Mi trabajo no es construir una versión mediática para que Brian parezca cumplir. Mi trabajo es lograr una solución concreta, documentarla y evitar que el conflicto continúe perjudicando a sus hijas", señaló.

En esta nueva etapa, Brian Sarmiento parece buscar algo más que ordenar números y expedientes. El cambio en el manejo de sus cuestiones económicas, ahora bajo una representación legal integral y con la decisión de documentar sus pagos y negociar los reclamos pendientes, también convive con un desafío mucho más personal: encontrar una manera de acercarse a sus hijas sin forzar los tiempos ni convertir el dinero en una herramienta para recuperar el vínculo.