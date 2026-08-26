El clan Tinelli se sube al Tinigate: los mensajes que encendieron la guerra

La interna familiar y profesional alrededor de Tini Stoessel sumó en las últimas horas un capítulo inesperado. Mientras crecen las versiones sobre el distanciamiento de la cantante con su padre, Alejandro Stoessel, y la auditoría que habría ordenado sobre el manejo de su carrera, Marcelo Tinelli apareció en escena con un sugestivo posteo que muchos interpretaron como una verdadera revancha.

Esta semana, Infobae reveló que Tini habría decidido auditar las cuentas y sociedades vinculadas a su carrera, luego de terminar la relación profesional con su papá, quien durante aproximadamente 15 años estuvo al frente de su representación y fue una pieza central en cada decisión comercial de la artista.

Tini Stoessel distancia de su padre, Alejandro Stoessel

Alejandro era quien negociaba los contratos de su hija y administraba buena parte de los asuntos económicos relacionados con su actividad profesional. Sin embargo, habría existido una situación puntual que encendió las alarmas de la cantante y terminó por profundizar sus dudas.

Según trascendió, Tini intentó comprar una cartera y descubrió que tenía habilitados gastos únicamente hasta un tope de 2.000 euros . A partir de allí habría comenzado a preguntarse de qué manera estaban organizadas sus finanzas y cuál era el verdadero estado de su patrimonio.

Marcelo Tinelli aprovechó para vengarse de Tini Stoessel

La decisión de separar los vínculos familiares de los profesionales se habría concretado hace aproximadamente tres meses. Tras poner fin a la representación de Alejandro, la cantante habría encargado una auditoría para revisar la estructura económica y societaria construida alrededor de su carrera.

En medio de las repercusiones y mientras las redes sociales apuntaban contra el productor, apareció un protagonista que conoce de cerca los conflictos con la familia Stoessel: Marcelo Tinelli.

Alejandro y Tini Stoessel

El conductor no hizo ninguna referencia directa a Tini ni a Alejandro, pero publicó una historia que rápidamente fue interpretada como una indirecta; compartió un viejo video de Julieta Poggio durante su paso por Gran Hermano en el que se la escucha lanzar una frase contundente: " Hashtag se cayeron las caretas ".

La publicación permaneció apenas unos minutos en su cuenta y después fue eliminada. Sin embargo, el tiempo alcanzó para que distintos usuarios tomaran capturas y el contenido comenzara a circular por las redes sociales. Por el momento, Tinelli no explicó cuál había sido el motivo del posteo ni aclaró si efectivamente estaba dirigido a la familia Stoessel.

de verdad no puedo creer que tinelli subió este video como indirecta al padre de tini OH madre juli poggio tu paso por gh siempre será recordado pic.twitter.com/xrKEZTKmyL — ' (@staylvnder) August 26, 2026

La interpretación no resultó casual. La historia entre Marcelo Tinelli y los Stoessel arrastra un conflicto de casi dos décadas y volvió a quedar en el centro de la escena cuando Tini decidió transformar aquella experiencia familiar en una canción.

La cantante contó desde su propia perspectiva cómo atravesó durante su infancia el enfrentamiento que involucró a su padre y al conductor y que, según relató, tuvo fuertes consecuencias para toda su familia. Incluso hizo referencia al período en el que Alejandro Stoessel debió alejarse del país en medio del conflicto .

El origen de la disputa se remonta a 2008 y al conflicto judicial por los derechos de Patito Feo, ficción que se convirtió en uno de los grandes éxitos televisivos de aquella época. La pelea enfrentó a Alejandro Stoessel con Marcelo Tinelli y derivó en una extensa batalla que terminó excediendo ampliamente los tribunales.

Años después, Tini llevó aquel episodio a su música y expuso cómo lo vivió siendo apenas una chica. En la letra utilizó fuertes referencias a una traición, entre ellas "Judas dio el beso", y relató que, después del juicio y de la salida de su padre de la productora, distintas puertas del ambiente artístico argentino se habrían cerrado para ella durante su infancia y adolescencia.

Cande Tinelli se burló de Alejandro Stoessel

Esta misma frase fue usada ahora por la hija de Marcelo que salió con los tapones de punta contra los Sttoessel: "Justicia divina. Amo mucho la sabiduría del universo y su karma", cantó victoria en una historia de Instagram. Al pie de la foto aclaró que no es contra Tini sino contra el daño que generó su familia: "La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos, me da paz que las cosas salgan a la luz".

Por eso, el breve video publicado y posteriormente eliminado por Cande Tinelli no pasó inadvertido. En medio de las versiones sobre la auditoría de Tini Stoessel y el quiebre profesional con su padre, aquel "se cayeron las caretas" volvió a encender una guerra que parecía haber quedado en el pasado.