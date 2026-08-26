Los videos más impactantes de la inundación en Nepal: 19 muertos y 384 turistas desaparecidos

Al menos 19 personas murieron este miércoles en Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera con China, y las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe.

Un torrente de lodo y escombros se desbordó de un río y sepultó edificios, lo que desencadenó una búsqueda frenética de sobrevivientes. Los medios estatales chinos informaron de "numerosas víctimas" a causa de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con Nepal, en la vecina región del Tíbet, y el presidente Xi Jinping ordenó una operación de rescate "a gran escala".

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Un video difundido por la policía de Nepal muestra el momento en que el río desbordado arrasa con varias casas en el distrito de Rasuwa. Otro registro, tomado desde un helicóptero por la empresa Altitude Air, exhibe la magnitud de la inundación en los valles del norte de ese mismo distrito. Filmaciones tomadas por testigos y por drones en el vecino distrito de Nuwakot muestran el agua arrasando estructuras a orillas del río Bhote Koshi, con edificios cubiertos de barro y caminos cortados.

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Las zonas de Syabrubesi y Timure, en Rasuwa —un distrito de unos 50.000 habitantes—, resultaron especialmente afectadas, según las autoridades, que instaron a quienes viven cerca del río a buscar terreno más elevado. Syabrubesi es además el punto de partida de la popular ruta de trekking al Langtang, así como de otros caminos utilizados por peregrinos hindúes rumbo al monte Kailash Mansarovar.

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"Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas", contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad de Nuwakot. "Fue absolutamente desgarrador (...) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual", agregó.

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Del lado chino, una cámara de seguridad captó el instante en que varias personas intentan huir segundos antes de que un alud de barro y agua arrase el cruce fronterizo de Gyirong, en la región del Tíbet, destruyendo edificios y vehículos a su paso. La cadena estatal china CCTV informó que "un deslizamiento de tierra en el lado nepalí provocó numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong", el paso que conecta esa región autónoma con Nepal.

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La agencia oficial Xinhua señaló que el alud cortó rutas, comunicaciones y suministro eléctrico en la región de Shigatse, cercana a la frontera, aunque no dio más detalles. Xi Jinping afirmó que "la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas", según reportó CCTV, y pidió además reforzar los sistemas de monitoreo y alerta temprana para evitar desastres secundarios.

La Oficina de Turismo de Nepal informó que, según un registro preliminar elaborado con datos de agencias y empresas de viajes, identificó a 384 viajeros reportados como desaparecidos en las zonas afectadas, entre ellos 291 ciudadanos extranjeros y 93 nepaleses. Entre los extranjeros desaparecidos figuran 105 ciudadanos indios, según precisó el organismo.



























