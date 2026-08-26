Diputadas libertarias se suman al relato oficial sobre los endeudados: "Que se jodan"

La reunión de los bloques libertarios con Javier Milei dejó una postal perfecta del Gobierno: mientras millones de argentinos hacen malabares para pagar alimentos, alquileres y servicios, dos diputadas oficialistas explicaron que el problema no es del Estado. Para Lilia Lemoine y Patricia Vásquez, si una familia se hunde en deudas, la solución parece consistir en mirar hacia otro lado y repetir que se trata de un "asunto entre privados".

Lemoine fue entrevistada por Lautaro Maislín, de C5N, y ensayó una explicación que incluyó una admisión inesperada: reconoció que existe usura y que muchas personas no cuentan con información financiera suficiente, pero después volvió al libreto oficialista y relativizó la gravedad del endeudamiento.

Lilia Lemoine

"Se está usando un estilo que es desagradable para tratar de vender una mentira, que siempre pasó. Es peor de hecho si una persona va y pide un préstamo y una persona va y le quiebra las piernas. Por lo menos las personas que se endeudaron... un poco porque no sabían lo que estaban haciendo, porque no hay información financiera, y sí hay usura, esas personas en el peor de los casos quedan afuera de conseguir un crédito, los ponen en el Veraz, pero no vas preso por no pagar la tarjeta de crédito, no es la situación más dramática que pueda vivir un ciudadano, sería dramático que alguien tuviera que pedir un préstamo a un privado que después va y te rompe la piernas . Eso es gravísimo y no está pasando afortunadamente. Pero es un asunto entre privados".

La realidad que contradice el "asunto entre privados"

El informe elaborado por Matías Fernández muestra que 5,86 millones de personas físicas registraban deudas atrasadas en junio de 2026. Representan el 27,1% de los deudores relevados, mientras que la mora concentra el 15,5% del monto total adeudado.

El segmento más delicado es el crédito rápido no bancario, integrado por empresas que otorgan préstamos con requisitos mínimos y, muchas veces, mediante simples trámites digitales. El relevamiento agrupó a 68 compañías y encontró que el 52,1% de sus clientes está en mora: alrededor de 1,3 millones de personas .

En algunas entidades, la mora llega al 65% e incluso al 86%. El sector concentra aproximadamente el 22,5% de las personas morosas del país, aunque representa menos del 8% del dinero total impago.

Es decir, mientras Lemoine asegura que la situación no es "la más dramática", más de la mitad de los clientes de determinados prestamistas no logra pagar . Lemoine también sostuvo: "Es un problema, toda la vida lo fue, pero es un tema que deben definir los privados", expresó y agregó: "Robarle a uno para darle a otro y eso está mal". Sobre la magnitud de la mora, la diputada afirmó: "Los niveles de morosidad que hay no son niveles diferentes a los de otros países del mundo". Luego puntualizó: "De hecho tenemos menos que en Chile y los países limítrofes".

Vásquez: el problema es que el acreedor no puede cobrar

Patricia Vásquez también defendió el rumbo económico durante sus declaraciones posteriores a la reunión con Milei. La diputada aseguró que el Presidente explicó las reformas que impulsa el Gobierno y afirmó: "Las razones y los fundamentos de las reformas que impulsa el Gobierno y que desde el Congreso queremos apoyar para que sean esas reformas las que nos hagan crecer".

También sostuvo: "El presidente quiso a hablar en términos económicos la explicación de por qué vamos hacia la Argentina cada vez más grande. Eso basado en datos concretos". Sobre la situación económica, afirmó: "La economía está creciendo, esos son datos empíricos. No es una opinión".

Sobre el crédito, Vászquez dio vuelta el enfoque y ubicó al acreedor como la parte vulnerable: "Nosotros no tenemos crédito, en realidad. ¿Quién es el que está en situación de debilidad? El acreedor porque es el que no está pudiendo cobrar". Finalmente, afirmó: Yo quiero que todo el mundo acceda al crédito, lo que no quiere decir que todo el mundo esté endeudado".

Patricia Vásquez

Mientras Lilia Lemoine dice que "no pasa" que los prestamistas informales rompan las piernas y Patricia Vásquez explica que el débil es el acreedor, 1,3 millones de clientes de créditos rápidos están en mora. La política oficial puede llamarlo libertad de elección. Las familias, probablemente, lo llamen angustia y desesperación.