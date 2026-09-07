El histórico dibujante de Canaletti renunció en vivo y tiró un palito económico

La pantalla de TN quedó atravesada por una escena inesperada y profundamente triste. Miguel Paradiso, uno de los integrantes más queridos de Cámara del Crimen, anunció en vivo que dejaba el programa y que su salida estaba vinculada con un problema económico que, según sus propias palabras, el canal ya conocía.

La renuncia ocurrió este domingo 6 de septiembre durante una nueva emisión del ciclo conducido por Ricardo Canaletti, que lleva 12 años al aire. Paradiso era el dibujante que realizaba las ilustraciones utilizadas para reconstruir y contextualizar distintos casos policiales.

Miguel Paradiso

Su presencia se había convertido en una marca del programa. Con sus dibujos, acompañaba los relatos de Canaletti y ayudaba a representar escenas, personajes y momentos centrales de las historias. Con el tiempo, el público también se encariñó con él y le hizo llegar mensajes de afecto a través del ciclo.

Después de presentar su último boceto, Paradiso tomó la palabra y decidió despedirse de la audiencia. "Ricardo, quiero agradecer a la audiencia. Un mensaje a todos, que han sido y son tan amables con nosotros. La verdad, lo que yo recibo a través de Cámara del Crimen, son elogios a vos, a mí y es increible como saluda la gente y agradece", expresó.

La emoción comenzó a crecer cuando explicó que ya no continuaría ligado al programa. "Quiero avisar que me voy del programa, por razones de fuerza mayor", anunció, en una frase que dejó en silencio al estudio y sorprendió a quienes seguían la transmisión.

Pero la explicación posterior fue todavía más fuerte y dejó expuesto al canal. " Me voy porque ya la parte económica del canal conoce mi problema . Así que me voy y para siempre", afirmó Paradiso.

Dibujos de Miguel Paradiso

Canaletti intentó bajar la tensión y evitar que la despedida quedara sellada como un final definitivo. Conmovido, le respondió: "No hay para siempre, dame un abrazo, vení". Paradiso se acercó y ambos se fundieron en un abrazo frente a las cámaras. Después del abrazo, el dibujante también agradeció a sus compañeros. "Gracias, quiero agradecer también a los chicos, que han sido tan amables", dijo.

Desde detrás de cámara comenzaron a escucharse aplausos. No hubo una música de cierre ni una presentación formal: solo el reconocimiento espontáneo de quienes compartieron durante años el trabajo cotidiano con Miguel Paradiso. "Gracias, muchas gracias", fueron sus últimas palabras antes de cerrar uno de los momentos más dolorosos que atravesó Cámara del Crimen.