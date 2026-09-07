Un rayo peronizador cayó en Marcos Juárez: destruyó el kilómetro cero de Macri y expuso el grave error de los libertarios

El peronismo logró una victoria de enorme peso simbólico en Marcos Juárez, la ciudad cordobesa que durante años fue considerada el "kilómetro cero" de Mauricio Macri y del PRO. Germán Font ganó y de eso no hay dudas: con poco más del 46% de los votos, cuando ya se había escrutado más del 90% de las mesas.

Detrás quedó Pedro Dellarossa, ex intendente de la ciudad y una de las figuras vinculadas con aquel ciclo político, con cerca del 20%. En tercer lugar terminó Gerardo Pasquali, con una cifra ubicada entre el 16% y el 17%.

Germán Font ganó las elecciones en Marcos Juárez, kilómetro cero del PRO

El intendente electo compitió con el sello local Generación MJ, sin usar formalmente la boleta del oficialismo provincial. Cabe destacar que el triunfo se produjo en una elección fragmentada, con siete listas en competencia y sin una disputa nacionalizada entre grandes frentes.

💣Bombita. El peronismo no ganaba una elección municipal en Marcos Juárez desde 1973.

𝗖𝗢𝗡 𝗙𝗢𝗡𝗧, 𝗘𝗟 𝗣𝗘𝗥𝗢𝗡𝗜𝗦𝗠𝗢 𝗩𝗨𝗘𝗟𝗩𝗘 𝗔 𝗚𝗢𝗕𝗘𝗥𝗡𝗔𝗥 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗔𝗥𝗘𝗭

El intendente electo de la ciudad de Marcos Juárez, Germán Font, agradeció a los vecinos de la localidad por el acompañamiento, y también brindó reconocimiento a los dirigentes y... pic.twitter.com/ColhMIzf9v — Política Córdoba Verdad (@CordobaVerdad) September 6, 2026

La participación fue baja: votó cerca del 62% de un padrón de aproximadamente 24.800 personas, por debajo del 69% registrado en 2022. El dato es importante porque la elección se desarrolló en clave local y desdoblada de los comicios provinciales y nacionales, tal como establece la Carta Orgánica municipal. Font asumirá el 10 de diciembre en una ciudad de unos 30 mil habitantes , atravesada por la actividad agroindustrial y la fabricación de maquinaria agrícola.

El lugar donde nació el macrismo ganador

La carga simbólica de Marcos Juárez se remonta allá lejos hace tiempo, en 2014,cuando una experiencia compartida entre el PRO y la UCR se convirtió en el antecedente territorial de la alianza que luego llevaría a Macri a la Presidencia. Allí nació el clima político que instaló el cántico " se siente, se siente, Mauricio Presidente " y que convirtió a la ciudad en una especie de santuario del no peronismo.

«𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗨𝗗𝗔𝗗 𝗦𝗘 𝗘𝗫𝗣𝗥𝗘𝗦𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗨𝗡 𝗖𝗔𝗠𝗕𝗜𝗢 𝗬 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡, 𝗔 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗡 𝗙𝗘𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗟𝗔 𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗤𝗨𝗘 𝗛𝗜𝗭𝗢», 𝗣𝗘𝗗𝗥𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔𝗥𝗢𝗦𝗦𝗔

"La vida sigue y lo que... pic.twitter.com/O8THH4KuKE — Política Córdoba Verdad (@CordobaVerdad) September 7, 2026

Doce años después, ese escenario apareció partido. Dellarossa compitió con un armado propio, Pasquali lo hizo desde un espacio vecinal y el resto de las candidaturas completó una oferta opositora dispersa. El peronismo, con una estructura local y un candidato cercano al gobernador Martín Llaryora, encontró el hueco perfecto para entrar en un territorio que parecía blindado.

El gravísimo error de La Libertad Avanza fue no haber logrado ordenar esa oferta detrás de una candidatura competitiva: el espacio libertario no pudo cerrar un acuerdo con los sectores locales y dejó que el voto opositor llegara dividido a las urnas. En una elección con siete listas, la falta de conducción, estrategia y armado territorial terminó funcionando como una alfombra roja para Font.

Germán Font ganó las elecciones en Marcos Juárez, kilómetro cero del PRO

Llaryora felicitó a los vecinos y destacó la victoria del intendente electo: "Felicito a los vecinos de Marcos Juárez, que una vez más eligieron democráticamente a sus autoridades, pensando y debatiendo el futuro de esta querida ciudad del sur provincial", expresó el gobernador.

El mandatario también respaldó especialmente a Font y a su equipo: "Germán tiene la fuerza y la capacidad para hacer que Marcos Juárez siga creciendo". Además, reivindicó el clima de campaña y sostuvo: "La democracia se fortalece cuando podemos competir, debatir nuestras diferencias y, al día siguiente, empujar juntos los proyectos comunes".

Martín Llaryora recordó que había prometido trabajar con quien resultara elegido y afirmó: "Ustedes hoy eligieron y yo voy a cumplir mi promesa". Como primer paso, anunció una reunión con Font para comenzar la transición y avanzar sobre las propuestas de campaña. "No hay tiempo que perder cuando se trata de mejorar la vida de nuestra gente", concluyó.