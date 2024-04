El libertario menos pensado: Yayo opinó que Milei "está mostrando la voluntad de cumplir con lo que venía pregonando"

Muy alejado del "Cuarteto Obrero", el humorista Yayo Guridi contestó una a una las preguntas que le hicieron sobre su vida. Es que con la última ola del feminismo que advino sobre los y las argentinas con el movimiento "Ni una Menos", la batalla cultural contra el machismo ganó su partida.

Desde ese momento, Yayo -como muchos otros de su calaña- debieron modificar y transmutar su humor sobre los cuerpos, sobre las identidades sexuales y chistes sexistas y misóginos por fórmulas que aplicasen al contexto que se inició en 2017 y fue tomando forma durante los años venideros.

Si bien Yayo había dado entrevistas durante su época de cambio y transformación, esta vez le tocó hablar del presidente Javier Milei al que tuvo como invitado en el programa "Sin Codificar", del que fue parte desde el 2 de marzo de 2008 hasta el 1 de noviembre de 2019 y que se transmitía por canal América.

En la entrevista que dio al medio Infobae, Yayo contó el detrás de escena del Presidente como showman durante sus visitas a América. De hecho, ese fue el canal que lo hizo crecer como figura pública y que estuvo en manos de Eduardo Eurnekián, (empresario de los medios de comunicación y dueño del negocio de Aeropuertos y Terminales de cargas aéreas) para el que trabajó Milei en el área de Aeropuertos Argentina 2000.

Yayo contó: "Javier venía haciendo ruido en el ambiente de la política (...) tenía una especie de espectáculo teatral". Dijo y agregó que cuando lo invitaron no tenía un perfil político... todo lo contrario: "No tenía ese rótulo de político, tenía el rótulo de un outsider que venía a romper con todo lo preestablecido".

Ni lerdo ni perezoso, Yayo se puso la camiseta de las Fuerzas del Cielo: "Estaba muy bien sostenido por un discurso sólido, no es que estaba tirando cohetes y a ver qué se me ocurre, qué digo para ver qué impacto logro. El tipo estaba muy bien basado".

Pasaje de Milei en Sin Codificar

Sobre el back de cómo era compartir un plató televisivo con Milei, el humorista contó: "Se acopló de una al delirio del programa, no hubo que explicarle nada lo que había que hacer". Y continuó orgulloso: "El tipo supo manejar en todo momento a donde íbamos, a donde quería ir él. Manejar esa locura del momento. Aunque parezca sencillo, había que meterse ahí. El loco parecía un integrante más del elenco, entendió todo desde el momento cero".

Yayo contó que el líder de las Fuerzas del Cielo se movió en "Sin Codificar" como pez en el agua y que visitó el programa alrededor de tres años seguidos y admitió: "Quedó una relación muy buena. Como con todos los invitados que pasaron por el programa, por suerte siempre hemos tenido esa virtud".

Yayo: el libertario menos pensado

Hasta ese momento, la actitud de Yayo fue bastante tranquila. Pero cuando la periodista María Laura Santillán empezó a profundizar, se notó la simpatía del humorista por el outsider que ahora se transformó en Presidente de la Nación.

Contó que cuando se presentó como candidato a Presidente pensó: "Que realmente tenía posibilidades. Porque ya venía con un refresco que no tenían las otras opciones políticas" y a esto agregó: "En cierta forma estos primeros meses está mostrando la voluntad de cumplir con lo que venía pregonando a lo largo de todos estos años. Creo que eso es lo que rescata a la gente, algo de legítimo".

Yayo puntualizó: "Te guste o no te guste el partido que esté gobernando, hay que desearle que le vaya lo mejor. Si le va bien a él eso se va a reflejar a nivel país". Además, respondió a la pregunta sobre si tiene o no tiene esperanzas en el gobierno de la Libertad Avanza: "Yo siempre tengo esperanza. Siempre se renueva. No las podés perder. Hay momentos, altibajos, que decís 'loco, de mi parte ya estaría'...".

Milei en Sin Codificar

Y fue implacable: "Tenés que estar buscando cositas, pequeñas lucecitas o como lo quieras llamar y agarrarte para que se renueve la esperanza, porque sino, no vamos a ningún lado", dijo Yayo el humorista de los '90 que se hizo famoso por haber participado de los programas de Marcelo Tinelli con humoradas machistas que no tendrían cabida en la épocas de la búsqueda de igualdad de derechos.