La China Suárez le declaró la guerra y De Brito la ninguneó: "Tobal, Pampita y Wanda..."

La semana pasada, Eugenia "La China" Suárez y su actual pareja, Lauty Gram, vivieron un incómodo momento cuando las cámaras de LAM los interceptó en el aeropuerto, luego de que ambos volvieran de unas románticas y paradisíacas vacaciones juntos en Brasil. La intención del ciclo de América TV era conseguir la premisa, ya que horas antes se había dado a conocer que los tortolitos habían tenido una feroz discusión en el restaurante del Hotel en el que estaban parando en el país vecino.

Incluso, se dijo que el cantante se levantó y dejó a la actriz sola. "Me cuentan que la China estaba con Lautygramcito en el restaurante del Hotel en el que están parando en Brasil, tuvieron una discusión, él se levantó y la dejó sola. La típica de cuando la cosas no están claras, insistís con viajes y es irremontable. Según me cuentan a La China y Lautygramcito se los habría visto juntos en el hotel de Brasil lunes y martes; miércoles y jueves él ya se habría quedado sólo", contó Marcia Frisciotti.

Con estos rumores dando vueltas, las cámaras de LAM increparon a la ex Casi Ángeles y si bien ella evitó dar declaraciones a pesar de las insistentes preguntas de la periodista, él optó por decir algunas palabras. Al ser consultado sobre si le molestaron las versiones sobre el supuesto affaire entre La China y Marcos Ginocchio (último ganador de GH), Lauty respondió: "No porque yo no veo nada de los chimentos, ni nada de eso".

El descargo de La China contra LAM

Y ante la pregunta sobre si existe la posibilidad de colaborar musicalmente con la China, dijo: "ó: "No sé, sólo Dios sabe". Según el cantante, ninguno de los dos quería hablar con la prensa "porque después salen a decir cosas que no son y la verdad es que jode". "Bueno, chicos, nos vemos, que estén bien y abríguense que hace frío", cerró. Esto molestó, y mucho, a Yanina Latorre, que fiel a su estilo disparó munición gruesa contra la actriz: "¡Qué odio nos tiene ella!".

Y agregó: "Él, mal que mal, un poquito respondió, bajo amenaza de muerte. Ella no lo debe dejar hablar". A estas críticas se sumó Marixa Balli, quien disparó: "Todos quieren ser famosos, todos quieren tener 10 millones de seguidores y después cuando una persona va a hacerle una entrevista, nada". Acá lo que se habla de ella es lo que pasa. Es lo que cuentan los protagonistas", le contestó Yanina. Y Marixa remató: "No hay que ir más. Cuando pasan estas cosas uno tiene que hacer una cruza y afuera".

Estos dichos no hicieron más que enfurecer a La China, quien a través de las redes sociales le dedicó un contundente descargo al conductor de LAM, Ángel de Brito, y a todas sus panelistas: "Hablen. Sigan. Jamás, pero jamás, voy a dedicarle una palabra ni un saludo a personas que ejercen violencia, difaman y se burlan de la gente. Fomentan el bullying y el odio. Nunca me voy a dejar pisar por absolutamente nadie. Buenas noches".

La irónica respuesta de De Brito a La China

Aunque esto no hizo más que despertar el ninguneo y la chicana del periodista de espectáculos y la mujer de Diego Latorre. Yanina no hizo más que reírse a carcajadas de la respuesta de la artista en sus redes sociales, mientras que De Brito tuiteó: "La única respuesta es: Tobal, Pampita, Wanda".