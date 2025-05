"El papá de Mauro vende locro para llegar a fin de mes": el detrás de la visita de Wanda y sus hijas a el "Nono" Icardi

Se hizo esperar, pero finalmente Wanda Nara regresó con todo. Después de permanecer varios días en silencio, mientras Eugenia "La China" Suárez se exponía en Estambul junto a sus hijos y Mauro Icardi, la conductora de Masterchef decidió darle por donde más le duele al padre de sus hijas: su intrincada situación familiar.

¿Qué fue lo que hizo la empresaria? Simple. Aprovechó la excusa de los festejos por el 25 de Mayo y viajó a Rosario junto a sus hijas, Francesca e Isabella, para visitar nada más y nada menos que a Juan Icardi. Sí, el padre de Mauro. El mismo al que el futbolista en recuperación visitó en enero después de años de no verse, para presentarle a su nueva novia.

Con el futbolista y "La China" todavía compartiendo en sus redes sociales festejos por el campeonato del Galatasaray, Wanda metió una doble gambeta. Primero compartió imágenes de los actos escolares de sus hijas por la fecha patria, dejando en evidencia que el padre brilló por su ausencia.

Luego, las vistió con remeras de la Selección argentina y sus gloriosas tres estrellas -con todo lo que eso implica para Icardi, teniendo en cuenta que jamás pudo cumplir su sueño de integrarse de forma plena a la Scaloneta y vio el último mundial por televisión-, al tiempo que viralizó imágenes del viaje abordo de su lujosa camioneta rumbo a un destino por entonces incierto para sus más de 17 millones de seguidores en Instagram.

La estocada final, para sorpresa de muchos, llegó de la mano del propio padre de Mauro, Juan. Cabe recordar que el futbolista supo mantener una excelente relación con él durante los primeros años de matrimonio con Wanda -llegó incluso a vivir gran parte del año junto al matrimonio en Milán-, pero todo cambió cuando comenzaron los cortocircuitos maritales.

Fue el propio Juan quien, en pleno escándalo por el blanqueo de "La China" como nueva novia de Icardi, se encargó de dejar en claro que hacía "mucho tiempo" que ya no tenía vínculo con su hijo. Rápida de reflejos, la ex Casi Ángeles tomó nota de las críticas mediáticas y convenció al futbolista para organizar un reencuentro familiar.

Cuatro meses después de que Suárez se encargara de difundir las fotos de su visita a Rosario, Juan dio el batacazo: subió un posteo junto a sus nietas, celebrando que la madre de las menores las llevó a Santa Fe para que disfruten del feriado patrio junto a todos sus primos y tíos paternos.

"¡Feliz día!", celebró el hombre, que mostró con orgullo dos fotos junto a sus nietas y un video en el que se los puede ver a los tres revolver una precaria olla de locro. Pero eso no es todo: Wanda se encargó de filtrar en los medios la delicada situación económica que atraviesa su ex suegro, mientras Icardi se jacta de comprarle lujosas propiedades, joyas y carteras de lujo a su nueva novia.

Las imágenes no tardaron en hacerse virales, en especial por el fuerte contraste entre el tipo de vida de Juan y el de su hijo millonario. Pero eso no es todo: Wanda se encargó de que se hiciera público que el locro que sus hijas cocinaban junto a su abuelo era para ayudarlo a llegar a fin de mes. Sí, el padre de Icardi pasó el día patrio vendiendo bandejitas de locro a $7.500 la porción.

Entre los miles de mensajes que le dejaron a Juan en sus redes sociales haciendo alusión al egoísmo de su hijo y su nueva pareja, uno llamó la atención. Y es que una cuenta con cero posteos y menos de 50 seguidores puso blanco sobre negro y sumó demasiada información interna del encuentro, lo que hizo que muchos suponieran que se trataba de una de las tantas cuentas paralelas de Wanda.

"Está tratando de hacer lo que a las hijas le haga bien. Las hijas le pidieron ver a su abuelo y las hijas también le pidieron que no salga a contestar las provocaciones de 'La China' y Mauro... y lo está haciendo. Bien por ella, que está escuchando a sus hijas y lo que necesitan. La opinión pública que se la pase por donde no le da el sol, si al final se está cargando al hombro a sus cinco hijos. Así que nadie tiene derecho a criticarla", se ¿autodefendió? Wanda.

La chicana no es menor si se tiene en cuenta que Icardi fue contactado por el Ministerio Público Fiscal, luego de que sus hijas manifestaran haberse sentido humilladas por las imágenes de Icardi junto a los hijos de Suárez en los festejos del Galatasaray. "Lo contactaron a Mauro y le pidieron que deje de exponerse porque a las nenas les hace mal. Hicieron una llamada que fue tremenda, ellas le reclamaban todo. Le pedían que les mostrara sus cuartos de Turquía y él no lo hacía porque estaban los hijos de 'La China'. También le pidieron que hiciera la mudanza y les regresara todas sus cosas, pero él les dijo que no, porque se iban a terminar yendo a Turquía con él", precisó Yanina Latorre en su ciclo Sálvese quien pueda.

Si bien Wanda no habló de forma directa sobre la situación de su ex suegro, fue su abogada y amiga, Ana Rosenfeld, la encargada de poner la cara en los medios y exponer la delicada situación que atraviesa Juan. "Él necesita someterse a una cirugía en sus dos rodillas, porque casi no puede caminar y Wanda se va a hacer cargo. Además, fue ella quien le compró la casa en la que vive en este momento y se encargó hasta de decorársela. Realmente lo que hace por el papá de Mauro, no lo hace Mauro", precisó en declaraciones a Infama.