El Pocho Lavezzi escrachado por su ex: polémico mensaje, bebé recién nacido e internación psiquiátrica

Ezequiel "el Pocho" Lavezzi volvió a generar preocupación entre sus seres queridos pues estaría internado tras una recaída de su salud mental a un mes de haber sido padre con su actual pareja María Guadalupe Tauro. Sin embargo, otro detalle desató la ira entre los internautas.

Si bien hay mucho hermetismo sobre la situación de salud mental que atraviesa el futbolista que jugó por última vez con el Hebei China Fortune FC, fue el escrache de su ex novia Natalia Borges lo que causó más estupor.

La foto de Lavezzi con su último hijo, nacido hace poco menos que tres meses

Lavezzi terminó con la peor de las ondas su relación con Borges allá por 2022 y desde esa época no se hablaron más. Fue la mismísima modelo brasileña quien le contó al periodista Lio Pecoraro quien explicó en ese momento: "Porque ella ya no lo aguanta más, no tolera sus infidelidades . Te digo más, tengo tres chats que no los voy a mostrar porque estaría mandando al frente a las mujeres a las que el Pocho le escribió", explicó.

La bomba que estalló con la relación de ambos, ahora tiene un nuevo capítulo, más trunco que el anterior pues la modelo no toleró el acercamiento del futbolista.

Borges y Lavezzi en mejores épocas

Tanto así que lo mandó al frente con captura de pantalla incluidas: "¿Cómo estás? ¡Te pienso y espero que te encuentres súper bien ! Beso", fue el mensaje de Lavezzi que generó la bronca inusitada de Borges.

Fue ella quien subió una captura a su cuenta oficial de Instagram con la frase: "Su novia e baby mamá me bloqueó así que tal vez vosotros puedan avisarla" y, para dejar todo claro también replicó: " No me gusta cuando hombres comprometidos me escriban ", cerró.

Natalia Borges escrachó a su ex, el Poco Lavezzi

En Team Ubfal, el periodista Lucca Prensa contó: "En los últimos días surgió la triste noticia de que Ezequiel Lavezzi estuvo internado por una supuesta recaída ", dijo y Guillermo Barrios confirmó: "El viernes contó en Intrusos Guido Zaffora que Pocho Lavezzi estaba internado, pero la información es poca y escueta".

Es así que se puede deducir que los mensajes de el Pocho Lavezzi a Natalia Borges fueron durante su período de internación psiquiátrica.