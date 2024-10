"Me produce angustia": Leonardo Rodríguez anunció su salida de FM Aspen tras más de 33 años

Leonardo Rodríguez es coordinador artístico y musicalizador de Aspen. De hecho, le dedicó más de la mitad de su vida a la radio, donde es conocido por su pasión por la música y su capacidad para contar historias. Fanático de Independiente y de la radio desde que comenzó a caminar, siguió de cerca a artistas como U2, Madonna, Coldplay, los Rolling Stones, Bruno Mars y Lady Gaga, liderando el Aspen Tour. Hoy, con 54 años y 33 presentando música en Aspen, anunció su salida de la emisora que ocupa el segundo lugar en la radio FM en Argentina, "Me produce angustia y liberación, pero esta es mi última semana al aire", afirmó.

Leonardo Rodríguez, conductor hace más de 33 años de FM Aspen

Antes de arrancar, pasadas las 10 de la mañana, utilizó unos minutos de su tiempo para dar a conocer la muy triste noticia durante el pase que mantiene con Fernando Iannello. "No me gusta esa cosa de mantener una cuestión de misterio ni nada, la verdad que lo que voy a decir me cuesta mucho, me produce angustia en algún punto y liberación en otro, pero bueno, quiero que el oyente de la radio sepa que esta va a ser al aire mi última semana. Me estoy desvinculando de Aspen, imaginen que tengo mis motivos, porque son 33 años acá, es más de la mitad de mi vida, los motivos me los voy a guardar, por lo menos por ahora", contó.

Y sumó: "Es una etapa que se cumple, es algo que nunca imaginé. Vengo madurando esto, no es una decisión que tomé de un día para el otro, es una decisión que vengo madurando muchísimo, con gente muy cercana, con mi mujer, con Candelaria, con mis hijos, con mi familia, e incluso con vos (por Iannello) incluido. Lo hemos hablado tanto tiempo en estos últimos meses. Nunca he tomado decisiones de un día para el otro, la radio está en un gran gran momento, todos lo sabemos, la construcción de una marca ha llevado muchísimos años, nos ha costado muchísimo esfuerzo, hemos tropezado con mil escollos, y una radio como Aspen no se hace de un día para el otro".

Luego de elogiar el gran grupo humano que se armó dentro de la emisora, Rodríguez aclaró que decidió dar a conocer esta noticia porque la información ya estaba trascendiendo y él quiso ser "muy franco y sincero". "El medio de la radio es muy chico, entonces quiero ser muy franco, muy sincero, y decir con dolor, con tristeza, pero también con determinación, y mirando al futuro, que esta etapa empieza de a poquito está por cumplirse. No quiero hacer esto una tragedia griega tampoco, todo sigue, la radio sigue, y bueno, es simplemente, en mi caso, dar un paso al costado, y esta va a ser mi última semana al aire", remarcó.

En ese momento, Iannello tomó la palabra y resaltó el gran laburo que realizó Rodríguez todos estos años. "Sos una gran personalidad destacadísima de la radio argentina, como hay pocos, como hay pocos con tanto conocimiento y desempeño, y no sólo en la radio, sino también en la vida. Sos parte importantísima, el cerebro de lo que es la construcción de la radio, hace añares", le dijo. "Yo me recibí, y siempre cuento lo mismo, esas cosas que me dio la vida, yo me recibí un 14 de diciembre del año 90, y exactamente al año, estaba haciendo mi primer turno en ASPEN con un nudo en la garganta, como el que tengo ahora", agregó su compañero.

Con la tristeza a flor de piel, Rodríguez remarcó que tiene sus motivos para tomar esta drástica decisión. "Si tendré mis motivos, para tomar una decisión, con 33 años en mi espalda, que no es un peso, no en mi espalda, en mi corazón, porque esta radio ha sido parte de mi vida, trabajando en esta radio me ha pasado todo que le puede pasar a una persona, imagínate. Veremos cómo se puede hacer radio con esto encima, pero no quiero dar vueltas, y, decir las cosas de manera que no son, y que se filtre, y que venga la gente con las especulaciones. Siempre fuimos de ir frente", manifestó Rodríguez, generando un ambiente de angustia que pocas veces se vio en una radio.

Aspen pierde a una de sus grandes figuras

Y cerró: "Cuando uno hace radio tiene que ser lo suficientemente profesional como para que cuando se prende esa luz roja, dejar lo que nos pasa a nivel personal afuera. Mi viejo murió mientras yo estaba trabajando en la radio. Y han nacido mis hijos. Me casé y me divorcié. Estoy con una mujer hace 20 años, que me acompaña, que es Cande y le mando un beso enorme. Pero bueno, no quiero hacer de esto una tragedia. El respeto al oyente. Sepa el oyente de Aspen que es lo más preciado que yo me voy a quedar además del equipo de gente que hay en esta radio. Hay un equipo genial, único, siempre lo digo. Grandes profesionales y mejores personas".