Jujuy atendió a Cabak y él la boludeó en redes con un polémico video: "Yo puedo, yo me lo merezco"

Sofía 'Jujuy' Jiménez y Horacio Cabak vivieron en 2020 un terrible enfrentamiento cuando eran compañeros de programa en América. Tal es así que ella dejó el programa de manera intempestiva tras sufrir "maltratos y destratos" del conductor, que hasta el día de hoy se niega a reconocer.

Jujuy fulminó a Cabak otra vez

Si bien hasta hace pocos meses el tema pareció haber quedado en un segundo plano, Jujuy lo revivió en el streaming Bondi, el cual conduce Ángel De Brito. En el chat del mismo, los que estaban siguiendo la trasmisión en vivo podían realizarle preguntas de todo tipo y ella, por ocupar ese rol en la silla de invitados, debía contestar con total sinceridad o no.

Fue en ese momento en el que le preguntaron si lo vivido con Cabak fue su peor experiencia en toda su carrera profesional, dado que además de modelo también estuvo como participante del Bailando por un Sueño, realizó obras teatrales y tuvo distintos roles por diversos canales de televisión, pero sin lugar a dudas, Jujuy contestó que fue la "única vez" en su vida que vivió algo así.

"La verdad es que nunca había tenido una mala experiencia laboral, fue la primera y única", respondió y luego, fiel a su estilo evasivo, explicó: "Lo de él fue difícil. No me gusta volver al pasado, me encanta siempre mirar para adelante y aprender. Tomé nota de todo lo que aprendí en esa experiencia".

Sofía "Jujuy" Jiménez

Al mismo tiempo, el conductor de LAM quiso indagar un poco más en el tema metiendo el dedo en la llaga como bien le gusta hacer y le consultó si luego de aquel encontronazo que tuvieron en vivo y en directo en América se habían vuelto a cruzar o a hablar, más allá de lo que cada uno dijo públicamente sobre la situación vivida.

"Me lo encontré en enero en un desfile que él conducía y yo desfilaba y quiso entablar una charla que fue rara, me decía pero sin decirme nada. Fue como... '¿Para qué te acercas? ¿Para seguir peleándome? Él me decía 'cortémosla', pero yo le decía que el tema estaba terminado hace tres años", indicó con total superación.

De igual manera, volvió hacer hincapié en el fuerte encuentro que tuvieron aquella vez, indicando que lo que los superó fueron las "diferencias" que tenían el uno con el otro. "Entiendo que a veces podes tener diferencias con la otra persona y es parte también, pero esta era un reemplazo, era algo improvisado".

Horacio Cabak Y Sofía "Jujuy" Jiménez en el momento justo de la discordia

Por último, dejó una frase letal con total ironía tras enterarse de que fue desplazado del programa La Jaula de la Moda en el cual era conductor desde hace 14 años. "Le mandamos un beso y ojalá tenga trabajo". A eso mismo, a De Brito que no se le pasa una, le sumó: "Cabak es muy bardero por Twitter, pero en persona es muy cagón".

La conversación duró menos de dos minutos pero causó un revuelo tal que, obviamente, llegó a las redes sociales de Cabak en donde expresa absolutamente todos sus pensamientos mayormente negativos. Aprovechando el pie que le dejó Jujuy con su irónica frase de "ojalá tenga trabajo", decidió ningunearla en su propio Twitter -ahora X- con un video bastante polémico de la modelo.

Resulta que la oriunda de Jujuy se filmó un video junto a la influencer Naty Franzoni que se dedica a la meditación, manifestación, yoga y deseos por los cuales se hizo extra famosa en los últimos días. Teniendo en cuenta aquella frase irónica y polémica de la modelo, Cabak la boludeó, hablando mal y pronto, difundiendo ese video en el cual están ambas mujeres atrayendo "fuente de energía" para vivir la vida.

Horacio Cabak boludeó a Sofía Jujuy en las redes sociales.

¿Qué decía el video? Haciéndose toques mutuamente en sus cuerpos y repitiendo una frase detrás de la otra, ambas decían a la vez: "Yo soy merecedora de todo lo bueno. Abro todo mi campo energético, presto atención y agradezco todo lo que veo, todo lo que soy, todo lo que hay. Soy abundante, agradezco y recibo el dinero como fuente de energía".

Y seguía: "Yo soy millonaria, tengo salud, tengo energía, y tengo el poder de decidir conectarme con toda la abundancia del universo. Inhalo profundo, manifiesto aquí y ahora, que todo es un hecho para mí. Me abro a recibir, todo el dinero de manera orgánica, honesta, abundante, saludable, y en armonía para el universo, para vos, para mí y para todos. Yo puedo, yo me lo merezco, yo soy suficiente".