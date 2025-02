Emilia Mernes tomó una drástica decisión que la separa definitivamente de Duki: las razones

En una entrevista para la revista Billboard la cantante y compositora Emilia Mernes contó lo más triste para su fandom argentino: se muda -al menos por un tiempo- a Estados Unidos, más precisamente a Miami.

¿Las razones? Según ella, estar en esa ciudad hará que su carrera profesional se expanda a niveles inconmensurables. Lo propio hicieron Catriel y Paco Amoroso para grabar su último disco Baño María mientras que otros como Bad Bunny se internaron en esa ciudad que parece ser el epicentro de la movida pop mundial.

Emilia Mernes

Emilia contó: "En Argentina obviamente hay productores con los que yo sigo trabajando y con los que soy muy amiga. Argentina me ha dado cosas increíbles, me las da hasta el día de hoy, tengo todo allá, es todo para mí", dijo y explicó: "Pero tomé la decisión de venirme un tiempito a Miami para trabajar, para probar nuevas oportunidades, que se abran otras puertas".

Con melancolía en sus palabras analizó: "Siempre voy a estar volviendo a mi casa de todas formas, no puedo soltar eso", dijo y completó su justificación tras la decisión: "Pero a nivel laboral, creo que lo que pasa en la industria acá en Miami es muy grande. Te cruzás todo el tiempo con artistas y productores nuevos", dijo.

Emilia Mernes se presentó en el Movistar Arena de Chile

Si bien todavía no se supo qué hará con Duki, con quien tuvo varios problemitas tras filtrarse chats donde él chateaba de manera lasciva con una influencer, al parecer la relación está diez puntos aunque no terminó de confirmar si él se mudaría a Miami con ella.

"Venimos de lugares distintos, pero por más que de afuera se vea que somos distintos, somos demasiado parecidos", dijo sobre los estilos musicales que los separan en la industria y siguió: "Tenemos casi todo en común. Le digo que lo único que no tenemos en común es que a mí me gusta el sushi y a él no".

Emilia Mernes y Duki

Además, contó una intimidad: "Pero en general compartimos todo y tenemos una relación muy linda. Y creo que nos retroalimentamos mutuamente todo el tiempo. A mí me encanta escucharlo hablar, que me aconseje", expresó y siguió: "Más allá de que es un artista increíble, es una persona muy inteligente, muy culta, todo el tiempo está informando".

Emilia Mernes confesó que con Duki: "Estamos dándonos una mano. A veces se mete conmigo en el estudio y escribimos juntos. Para mí es hermoso poder compartir la vida con una persona que vive de lo mismo que yo y de una forma muy sana", contó.