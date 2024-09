"En enero, te respondo": la relación de Ángel De Brito con América TV está rota y ya negocia su regreso al Trece

Ángel De Brito se convirtió en uno de los periodistas más respectados de la farándula, donde no sólo sorprende con cada una de sus primicias, sino que además demostró la capacidad que tiene para adaptarse a nuevos formatos. Y es que además de su clásico programa en televisión, se animó al stream, un medio en el que compite por la audiencia con Nico Occhiato y Migue Granados.

En las últimas horas, se instaló una nueva especulación acerca del futuro de LAM: ¿regresa a la pantalla de El Trece? Lo cierto es que su vínculo con América TV se rompió hace unos meses, y el comunicador no tuvo problemas a la hora de exponer públicamente su desagrado con el canal y muchos de los colegas que allí trabajan.

Ángel De Brito se trae sorpresas bajo la manga

Nacho Rodríguez, en su columna de Radio 10, fue el encargado de anticipar: "Hay una importante figura que está negociando su salida para irse a otro canal. Es el regreso de este conductor a ese canal", comenzó tratando de generar expectativas en los oyentes. Luego reveló que se trataba del mismísimo Ángel De Brito, quien regresaría a la pantalla donde se estrenó su icónico "Los Ángeles a la Mañana (LAM)".

Según el columnista, el periodista mantuvo diversas reuniones con Adrián Suar para regresar a "El trece". Según reveló, desde la producción desean que las angelitas estén en el horario de 14:30 a 16 en el 2025. Esto comenzaría en el mes de enero. Aunque por el momento, es una tentadora propuesta y no hay nada firmado.

Días atrás, De Brito atacó directamente al canal en el que se encuentra actualmente, y con algunos programas de la grilla. Según detalló, las prioridades de la productora pasan por otros programas, siendo LAM desplazado y no teniendo el rendimiento que merece el formato. Aunque la noticia de que se traslada ya salió a la luz, el prefiere mantenerlo en incognito. Es así, que atravesó de las preguntas de Instagram, un seguidor consultó: "¿Estás conforme en América?", a lo que no tardo en contestar: "En enero te respondo". Seguramente es el mes en el que tendrá que charlar el nuevo contrato.

Ángel De Brito se iría de América TV en enero

Ángel De Brito se caracteriza por su fuerte personalidad, y esta no es la excepción. "Siento que el canal no los cuida, no se percibe en el vivo", fue uno de los comentarios que recibió y con el que aprovechó para manifestarse: "Prefieren otros programas. Pero LAM es el más visto, el más vendido, el que mejor mueve las redes del canal". Además, el periodista agregó que desde el canal no se difunden los fragmentos de LAM en la cuenta oficial que América TV tiene en YouTube, algo que sí ocurre con el resto de la grilla. Incluso, si hilamos finos, el programa de De Brito queda muchas veces fuera de la promoción que hace la señal.