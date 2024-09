Amenazas de Florencia Peña a Marcelo Tinelli antes del "Cantando 2024": "Le dije que..."

El Cantando 2024 está muy próximo a comenzar y Florencia Peña se prepara para su labor de conductora. Marcelo Tinelli no estará en la pantalla de América TV, dejándole la oportunidad a la mediática, quien el día de hoy ya realizó las fotografías para la promoción del reality show.

En Intrusos, Flor de la V se adentró a la producción y dialogó con la conductora: "Pensaron que se iban a librar fácil de mí", fue lo primero que dijo al recibir el retorno del piso. Además, bromeó con su edad y los efectos de la luz que la hacen parecer de "15 años". Mientras se preparaba para la entrevista, Laura Ubfal nombró algunos de los participantes que estarán en la pista: Coty Romero, Josefina Pouso, Alfa, Cristian U, y otras 14 figuras son la promesa de la productora.

Florencia Peña, la nueva promesa de América TV

Peña no aceptó el puesto sin antes asegurarse de meter a los suyos. Tras una fracasada campaña por que su hijo Toto ingresará a Bake Off Famosos, la actriz logró que su otro hijo, Juan Otero, sea parte del reality show de canto. Ante la pregunta de cómo recibió la propuesta, contestó con nombre y apellido quien fue el encargado de este proyecto laboral que tendrá junto a la obra teatral "Mamma Mia".

"Me llamó Marcelo y me dice cómo la vibrás esta", reveló. Según su versión, su intuición nunca falla y desde el primer momento vibró la conducción del Cantando: "No dejé el entusiasmo atrás y eso es lo que me hace vivir las cosas a pleno". Y aunque quiso hacerse la que no le importó, ya que estaba ingresando al teatro, al llegar al camarín la idea no pudo salir de su cabeza.

Juan Otero y Florencia Peña llegan a la pista del Cantando pero en distintos roles

Aunque quiso demostrar que se encontraba feliz por la oportunidad, entre dientes reveló que hay "alguno temitas" que todavía no se resolvieron en cuanto al contrato y exigencias que propuso a la producción. ¿Los aires de grandeza de Peña no mueven a América TV?

Marcelo Tinelli confió en Flor Peña para el Cantando

Uno de los panelistas no quiso terminar el móvil sin antes preguntar: "¿Cuándo el jurado le diga algo a tu hijo, ahí va a salir la conductora o la mamá?" Lejos de intimidarse, Florencia respondió: "No, ahí va a salir la conductora siempre. Obviamente yo entiendo este juego y él lo entiende más que yo incluso. Le dije que lo iba a gastar mucho ." Según explicó, con su familia acostumbran a reírse de uno mismo, por lo que la televisión no será la excepción.

Lo cierto es que Juan Otero, pese a su corta edad, se crió en los estudios de televisión y Marcelo Tinelli vio en él la chispa que a muchos famosos les falta para estar en los medios. En el móvil, los periodistas recordaron cuando el adolescente miraba a su madre ser jurado y le cuestionaba las notas e incluso desestimaba sus correcciones: "No hay manera de ponerle límites", reveló Florencia Peña.