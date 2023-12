Del cruce del hijo de Wanda con L-Gante a los escándalos: el "lado B" de los MF de la moda

El último domingo se realizó la entrega de los Martín Fierro de la moda 2023, en una ceremonia en la Usina del Arte que condujeron Valeria Mazza y Ángel de Brito, en donde se premiaron 20 ternas. Al igual que en una gran mayoría de los eventos que organiza APTRA, esta ceremonia estuvo cargada de reproches, protestas y picantes cruces entre famosos.

El Martín Fierro de la moda de Oro, en esta oportunidad fue para la super modelo Carolina "Pampita" Ardohain, quien cuando lo anunciaron se abrazó con su pareja Roberto García Moritán y luego con Marcelo Tinelli, conductor del Bailando 2023 donde ella es jurado. Luego del enorme aplauso que le otorgaron todos los presentes. "Gracias a Dios, que siempre está en nuestras vidas todos los días. Confío en que nada es casualidad y esto me lo demuestra una vez más", celebró.

Valeria Mazza y Ángel de Brito condujeron la entrega de los Martín Fierro 2023.

"Se lo quiero dedicar a mis hijos. Amo lo que hago. Desde el primer segundo que comencé a trabajar en esto lo disfruté y no me importaba absolutamente nada, ni las horas, ni los aviones, ni estar sola, ni lo que se pagaba", recordó. "Gracias a todos los diseñadores que me prestan absolutamente todo, porque todos los días entra y sale ropa de mi casa que no es mía. Los diseños no le envidian nada a ninguna parte del mundo, estamos llenos de gente talentosa", mencionó.

Al mismo tiempo, y aún habiendo sido la máxima galardonada de la noche, Pampita puso el grito en el cielo porque la enfocaron cuando su ex Benjamín Vicuña subió a recibir el premio a Mejor Actor con estilo. La primera vez pasó y ella se dio cuenta, aunque después directamente habló hacia la cámara y expresó: "¡Dale! ¿Otra Vez? ¿Otra vez?". La bronca por la vinculación forzada pasó como otro papelón del evento, que quedó de lado cuando recibió el oro.

Valentino López y Zaira Nara en la entrega de los Martín Fierro de la moda 2023.

Otro de los momentos álgidos del evento fue a partir de la intención de Zaira Nara de que L-Gante se cruce con Valentino López, hijo mayor de Maxi y Wanda Nara. Cabe recordar que el año pasado, cuando el cantante afirmó que se estaba conociendo con su madre, el futbolista de las inferiores de River Plate publicó una historia etiquetándolo y llena de emojis de payaso, como una expresión directa de que así lo veía a él por sus declaraciones.

La historia de Valentino López contra L-Gante, cuando el cantante anunció que estaba en una relación con su madre.

"No quisieron cruzarse y lo lograron. No se cruzaron en ningún momento", detalló la periodista Majo Martino al respecto. El joven había subido a recibir el premio de Mejor Estilo de jurado en TV, a partir del rol que tuvo su madre en ¿Quién es la máscara?. "Gracias a todos, y le quiero decir gracias a mi mamá. Ella todos los días me demuestra que hace las cosas que la hacen feliz. Y a ella la hace feliz ganar estos premios", mencionó el primogénito de la conductora de Masterchef.

También hubo un conflicto entre divas, a partir de un error que tuvieron en la organización que derivó en que dos de las personas más importantes del espectáculo recibieran invertidos sus premios. "Se equivocaron. Me dieron el de Mirtha Legrand. Me lo vino a reclamar Juana (Viale). A ella le dieron el de diamante que era el mío, pero el mío de brillante no dice Moria Casán. Me estuve sacando fotos todo el tiempo con el de ella. Qué fuerte todo. Bueno, estoy feliz. Besote", reveló la mamá de Sofía Gala en un video que subió a sus historias de Instagram.

Al mismo tiempo, probablemente el escándalo más mencionado de la noche lo protagonizó Stephanie Demner, luego de perder la terna de Mejor Influencer con Angie Landaburu. Por el premio también iban Wanda Nara, Lizardo Ponce, Santiago Artemis y Zuzu, aunque ninguno de estos tres lanzó acusaciones por no hacerlo, como hizo su colega. "Hubo una famosa que se fue llorando. Pasaron su terna, perdió, se levantó de la sala y se fue llorando. Luego hizo un descargo en sus redes sociales y acusó a la que ganó de haber comprado seguidores. Para mí es de mal perdedora y de maleducada levantarte e irte llorando", acusó Estefi Berardi al aire de Mañanísima.

Guido Pella y Stephanie Demner.

Lo cierto es que, tras la llamativa salida de la pareja del ex tenista Guido Pella, ella se encargó de dejar una explicación en sus historias de Instagram. "Mil gracias por estar del otro lado. Trabajo mucho en esto, tengo un equipo enorme que trabaja conmigo. Este año pasaron cosas muy hermosas, tuve un año increíble, sentí que podía ser una gran coronación de año y un mimo más, pero bueno. El trabajo siempre da sus recompensas y siempre es el camino. Vamos a seguir trabajando. Esto no cambia mi carrera. Mañana será un muy buen día", escribió tras el papelón protagonizado.

La pareja de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, fue una de las grandes ausentes, junto a las cantantes Tini Stoessel y Cazzu, el actor Ricardo "Chino" Darín, y la modelo Juanita Tinelli. También Sol Pérez no pudo ser de la partida por estar de luna de miel.