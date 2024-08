Esmeralda Mitre desmintió su internación y aclaró que no vive en estado de "indigencia": "Soy una víctima"

Durante las últimas horas trascendió que Esmeralda Mitre había sido internada de emergencia en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires debido a que estaría atravesando un problema de salud mental, algo que la actriz no dudó en salir a desmentir a primera hora de este viernes. "Les dejo un comunicado para desmentir todo lo que se habló de mi persona ayer, en casi todos los medios de comunicación. Mucho más no puedo decirles porque mis abogados están trabajando en el tema, pero quédense tranquilos que estoy muy bien y les repito, fue todo mentira lo que se habló de mi en el día de ayer, en casi todos los medios de comunicación", afirmó.

A través de su cuenta de X, la heredera de Bartolomé Mitre avisó que a lo largo de esta jornada va a ir informando más del tema y compartió un video desde la comunidad de su casa, donde señaló que todo se trata de unas movida para desprestigiarla. "Quería contarles que fui víctima de una maniobra para desprestigiarme por haber denunciado que la venta de una parte de las acciones de mi padre se hizo con firmas falsificadas, que por supuesto están comprobados que eso ha sido así, las acciones de mi padre, Bartolomé Mitre. Y por haber pedido la citación a juicio de Julio Saguier, mi primo, y también quiero comunicar que nunca fui internada", dijo.

Cabe destacar que durante la noche del jueves, desde LAM -ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América- habían dado a conocer que la ex Bailando y Cantando por un sueño había sido internada por cuestiones de salud mental. "Ella ya estando internada en la clínica, todavía no es una clínica de salud mental, que es el destino de ella, los abogados (el de ella y su mamá) se agarraron a las trompadas, y el novio le robó el auto", había detallado Yanina Latorre y sumó: "El tema es que Esmeralda empezó casi a vivir en la indigencia, no tiene trabajo, no existe la herencia tal que ella reclama".

El descargo de Esmeralda

De acuerdo con la panelista, Esmeralda "entró como en una locura, está en un vínculo con Paolo Vianini, muy tóxico, se habla de golpes, de malos tratos". "Ella empezó a estar muchas horas por día en el tema de drogas, esto lo digo porque la mamá lo declaró en la Justicia, está todo judicializado. Esmeralda no tiene gas, no tiene agua caliente, no tiene para comer, ella empezó a vender todas las cosas del departamento para comprar droga", informó.

De hecho, la "angelita" leyó al aire un documento testimonial firmado por Blanca Isabel Álvarez De Toledo, madre de Esmeralda, donde relatar los hechos. "Estoy desesperada y no sé más que hacer: mi hija está por morirse y no lo reconoce. Está por perder su departamento, que es lo de menos, pero se endeudó por su estilo de vida y ahora no puede parar de consumir drogas. Y está rodeada de gente que también consume y que la están por llevar a la muerte", leyó.

Según el documento, Álvarez De Toledo redactó que su hija "no tiene para comer, un amigo y yo le llevamos comida, ya no le damos dinero porque se lo está gastando en drogas". "Le roban cosas y las venden, vive en condiciones indignas", leyó.- pero lo más grave es que vive en condiciones peligrosas", cerró. "Estoy en mi casa con mi novio y mis amigos. Solamente fui a hacerme mis análisis clínicos anuales", sentenció la propia Esmeralda tras su descargo.

Cabe destacar que la mediática está en medio de una lucha por recuperar las acciones que ella y sus hermanos heredaron tras el fallecimiento de Bartolomé Mitre, a los 79 años. Su muerte originó una batalla entre todos sus hijos por la herencia y, claro está, por el manejo de uno de los medios de comunicación más grande que tiene el país: La Nación. Según relató Esmeralda en varias oportunidades, su herencia le habría sido robadas mediante una "estafa" perpetrada por sus primos Saguier y los ex abogados de su padre, la familia Gagliardo. La cantante y actriz alega que los hijos del antiguo director de La Nación y una hermana de Bartolomé Mitre fueron despojados de sus acciones por Mariano Gagliardo y su hijo, quien fue albacea de la sucesión. También involucra a sus primos Saguier en esta situación.