"Furia" habló después de la traición a su fandom: intento atormentado por limpiar su imagen y la de su hermana, Coy

Desde su paso por la casa de "Gran Hermano", el nombre de Juliana "Furia" Scaglione resuena con fuerza a diario. El día de hoy, la joven hizo uso y abuso de su cuenta personal de X, para denunciar las acusaciones que recibió por parte de su fandom y aclarar alguno de los asuntos económicos y legales que involucran a su hermana Coy.

Todo comenzó días atrás cuando la ex hermanita pidió a sus fanáticas que no se hagan presentes en el estudio de Carajo, el stream que realiza con Alex Caniggia. Fue allí cuando una seguidora mostró su indignación ante el pedido de su ídola: "Che todo bien pero durante 6 meses me dediqué a apoyarte, ir a la tribuna, dejar una buena parte de mi sueldo en las placas y desde que saliste espero una ocasión para conocerte y llevarte regalos pero vos no nos querés ver. Nunca te exigí nada, pero duele un poco ese trato", escribió.

Juliana "Furia" Scaglione debutó en Carajo junto a Alex Caniggia

Esta no fue la única reacción, sino que otros usuarios se unieron y reclamaron la actitud de la mediática: "te banco, pero pésima actitud con la gente que te da de comer" y "Con la gente no, Furia. Literalmente vivís de ellos. No tiene nada malo", fueron otros de los comentarios.

Furia realizó su descargo en X y volvió a realizar un pedido a sus verdaderos fanáticos: "Mensaje: temas Unificación Furioneta que se acercó a donar los fondos restantes en buenos términos con abogados, escribanos, y contadores, para que el público sepa he recibido los fondos y ya realicé acciones benéficas con los mismos. Gracias a toda la gente que me ayudé", escribió.

El cruce de Furia y uno de sus furiosos

Además, la doble de riesgo aprovechó el espacio en redes para exponer su malestar: "Por otra parte, hubo mucha gente que hizo dinero bajo mi imagen mientras estuve aislada, usureros y otras unificaciones que no se acercaron ni a pedirme disculpas, gracias a esas por robarme mi derecho de imagen y mi identidad".

No es la primera vez que la joven expresa esta idea, ya que acusó al representante de María Becerra de "robar ideas de su personalidad" cuando ésta se encontraba dentro de la casa más famosa del país. También, confesó que varias cuentas de Instagram que tenían su nombre serían demandadas ya que es una marca propia su apodo "Furia".

Descargo de Juliana "Furia" Scaglione

En su último tweet la furiosa defendió a su hermana Coy, acusada de robar dinero de las unificaciones, plata que los fanáticos juntaban para enfrentar las placas de "Gran Hermano", donde se colocaba la participante semana tras semana: "Y, demás está decir que yo ni mi hermana jamás hemos pedido ni exigido un peso a nadie, todo lo que hicieron y ayudaron fue por fanatismo e incluso amor. Por eso destaco y agradezco a todos los fans", expresó luego de la respuesta de su seguidora en la que cuestionó las últimas actitudes de "Furia".

En cuestión de minutos, los tweets generaron revuelos en la plataforma. Los usuarios no solo dieron retweet, sino que además comentaron el posteo: "Pero si tu hermana robó plata en una unificación de qué hablás", fue uno de los comentarios en que se cuestionó a la ex hermanita. Otras personas siguieron sesgadas por el fanatismo y apoyaron el aire de grandeza de Juliana "Furia" Scaglione.