"Esto lo maneja un hijo": El detrás de la interna de Los Palmeras entre la recuperación de "Cacho" y su cumpleaños

La irrupción en un video de cumpleaños de Rubén "Cacho" Deicas de Los Palmeras, cambió la perspectiva en relación a la interna de la banda de cumbia santafesina, que estalló en los últimos días a partir de los enojos previos al accidente cerebrovascular que sufrió el cantante y la política del otro líder del grupo, Marcos Camino, quien optó por continuar con los shows que ya se habían acordado con anterioridad.

"Hola, hola, queridos amigos. Bueno, quiero agradecerles por este medio todos los saludos, todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un acv muy importante, pero hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado", celebró Deicas desde el living de su casa y con sus dos brazos cruzados detrás de su espalda. "Me han mandado saludos de lugares inhóspitos, así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles a lo que hicieron por mí. ¡Abrazo grande!", cerró.

La aparición pública, tras el acv del 10 de enero y los conflictos que se hicieron públicos fue un aliciente en el sentido de que demostró que se encuentra bien y recuperándose, aunque, al mismo tiempo, atenta en parte contra la decisión de seguir con los shows sin él, ya que quizás no serían tantos estos, de acuerdo a su pronta mejoría.

A su vez, esto generó repercusiones y hasta un nuevo cruce por parte del manager de la banda, Adrián Forni, quien desde hace dos años cumple esa tarea en el grupo. "Cacho no maneja redes, no maneja ni el WhatsApp. Eso lo maneja un hijo que vive a más de 10 mil kilómetros de acá, vive en España. O sea que no lo podés tomar de ninguna manera", cuestionó ante Teleshow.

Marcos Camino y Rubén "Cacho" Deicas, líderes de Los Palmeras.

"Desde antes de salir a la gira, hablé con 'Cacho' y estaba todo bárbaro. Después salimos de gira, pasó eso en el medio y todavía no he hablado con él. Hoy (ayer) le mandé un saludo por su cumpleaños. Se lo mandé a la mañana y no me respondió, ¿pero sabés cuántos mensajes debe tener? Cuatro millones", reveló el administrador.

"Fuera de eso, por recomendación médica, Rubén cortó con el celular, lo puede ver dos veces por día como máximo. Por eso hoy ni lo quise llamar. Yo lo llamo los martes, pero dije: 'No es día para hablar con él'. Capaz entre hoy y mañana me junte a hablar", aseguró el representante, en un gesto conciliador. "Además, Cacho no es simplemente el cantante de Los Palmeras: es socio y dueño, con Marcos Camino, de Los Palmeras", aclaró al final.

La fuerte acusación del hijo de Cacho Deicas

El hijo al que se refiere Forni es Luciano Deicas, quien apareció tras las polémicas para responder a las acusaciones de poco profesional que había recibido su padre. "Como familia, hemos aguantado cosas que nunca hicimos públicas. Marcos le reclamó a mi papá, le dijo que después de cancelar estas dos fechas que habían agregado no podía ir a cantar gratis (con Uriel Lozano), y gratis lo puso con mayúscula", recordó en su momento, cuando también mostró las capturas de los chats con Camino.

"Nadie lo vio ni en la casa de mi papá donde lo iban a buscar todos los fines de semana para ir a tocar. La idea era que el proceso de recuperación fuera dentro de todo normal, más allá de que nuestro padre es una figura pública. (Pero), lamentablemente, está el peso de esta gente que salió a hablar cosas que no son. Todo tiene un límite", lamentó en aquella oportunidad.