De Mar-a-Lago a Comodoro Py: Cristina Kirchner acusó a EE.UU. de querer intervenir la política argentina

Desde su prisión domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro de la escena política con una carta explosiva publicada este miércoles en sus redes sociales. La ex presidenta respondió con dureza a las declaraciones de Peter Lamelas, el candidato de Donald Trump para ocupar la embajada de Estados Unidos en Argentina, a quien acusó de pretender una injerencia sin precedentes en la soberanía nacional. "Ni Monroe se animó a tanto", disparó la ex mandataria, en alusión a la histórica doctrina de intervención estadounidense en América Latina.

El posteo de la ex presidenta Cristina Kirchner

El detonante del posteo fue la reciente exposición de Lamelas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Allí, el diplomático no solo respaldó abiertamente al presidente Javier Milei y prometió recorrer el país para "vigilar a los gobernadores", sino que apuntó directamente contra Cristina Kirchner: "Tiene que recibir la justicia que merece", dijo, aludiendo a las causas judiciales en su contra. También sugirió que la ex mandataria fue cómplice en el encubrimiento del atentado a la AMIA y deslizó sospechas sobre su posible participación en la muerte del fiscal Alberto Nisman.

La respuesta de CFK no se hizo esperar. "Ayer vimos y escuchamos a Mr. Lamelas... diciendo que va a venir a la Argentina a 'vigilar a los gobernadores', a 'frenar acuerdos con China', y... (para que a nadie le queden dudas de por qué estoy presa) a 'asegurarse de que CFK reciba la justicia que merece'. Qué nivel de obsesión bro...", escribió la ex presidenta en un texto cargado de ironía y referencias históricas. "Como si no tuviéramos un poder judicial suficientemente teledirigido, nos mandan un NUEVO FISCAL plenipotenciario directamente desde Mar-a-Lago. Lo único que le faltó fue decir que iba a designar tribunales él mismo", ironizó.

En otro pasaje, Cristina aludió a los vínculos de Lamelas con el senador Ted Cruz, quien en 2022 pidió sanciones para ella y su familia. El candidato a embajador elogió esa iniciativa durante su intervención en el Senado y volvió a vincular a CFK con supuestos actos de corrupción. "Primero deberían limpiar su casa, antes de opinar sobre la nuestra", le respondió la ex mandataria, aludiendo a los múltiples cargos criminales que enfrenta el propio Trump en su país y la promesa aún incumplida de revelar la lista de involucrados en la causa Epstein. "Mientras tanto Trump, que asumió la presidencia de EEUU con 24 cargos criminales, no termina de cumplir su promesa...", disparó.

Peter Lamelas, el candidato de Donald Trump para ocupar la embajada de Estados Unidos en Argentina

La carta también fue una crítica directa a la actual política exterior argentina y al rol que, según ella, están jugando actores internacionales en la campaña de cara a las elecciones de medio término. "La campaña no la hacen los hermanos Milei: la hacen Washington y el Fondo Monetario... Al final lo de 'Las Fuerzas del Cielo' y los tuiteros 'malos' eran para la gilada... notificate que los que verdaderamente mandan en la Argentina de Milei son 'Las Fuerzas del Norte'", sentenció. Cristina cerró su mensaje con una comparación histórica que no pasó desapercibida: "Hace exactamente 80 años era Braden o Perón. Ahora es... LAMELAS... o ARGENTINA. Vos elegís".

El posteo completo de la ex presidenta Cristina Kirchner:

LAMELAS... o ARGENTINA.

Ayer vimos y escuchamos a Mr. Lamelas... el candidato de Trump para ocupar el cargo de embajador de EEUU en nuestro país, diciendo que va a venir a la Argentina a "vigilar a los gobernadores", a "frenar acuerdos con China", y... (para que a nadie le queden dudas de por qué estoy presa) a "asegurarse de que CFK reciba la justicia que merece".

Qué nivel de obsesión bro... Como si no tuviéramos un poder judicial suficientemente teledirigido, nos mandan un NUEVO FISCAL plenipotenciario directamente desde Mar-a-Lago. Lo único que le faltó fue decir que iba a designar tribunales él mismo. Ni MONROE se animó a tanto.

Mientras tanto TRUMP, que asumió la presidencia de EEUU con 24 cargos criminales, no termina de cumplir su promesa de revelar los nombres de la lista de EPSTEIN en las causas sobre pedofilia, corrupción de menores y abusos sexuales... Ni el sistema judicial de EEUU investiga el fortuito "suicidio" del mismo. Primero deberían limpiar su casa, antes de opinar sobre la nuestra.

Por si faltaba algo, también dijo que su misión es apoyar el triunfo de Milei en las elecciones de octubre... "las MIDTERMS", como las llamó...

Igualito a Kristalina que, desde el FMI, ya blanqueó que los argentinos "deben votar bien". Como verás... la campaña no la hacen los hermanos Milei: la hacen Washington y el Fondo Monetario...

Al final lo de "Las Fuerzas del Cielo" y los tuiteros "malos" eran para la gilada... notificate que los que verdaderamente mandan en la Argentina de Milei son "Las Fuerzas del Norte".

Queda claro que a Trump, al igual que a Milei y al FMI, lo que les molesta es la DEMOCRACIA ARGENTINA: les molesta que el pueblo vote a quien quiera.

Siempre supimos que Milei necesita supervisión y acompañamiento profesional de algún tipo... pero no era exactamente este.

P/D 1: Mr. Lamelas habla de vigilar a los gobernadores argentinos elegidos por el pueblo de sus provincias, por corrupción en los proyectos de inversión con China... ¿Vigilará también al empresario argentino asociado con empresas chinas que controla el monopolio de las telecomunicaciones en Argentina y que estuvo festejando el 4 de julio en su embajada?

P/D 2: Como verás... nada nuevo bajo el sol. Hace exactamente 80 años era Braden o Perón. Ahora es...

LAMELAS... o ARGENTINA.

Vos elegís.