Muy sola, la China Suárez enfrenta las peores acusaciones sobre Mauro Icardi: "Te extraño"

Mientras la China Suárez está en Buenos Aires, Mauro Icardi volvió a quedar en el ojo de la tormenta. En menos de 24 horas, fue acusado de stalkear a Wanda Nara y enviar mensajes privados a algunas modelos.

Todo comenzó con un comentario en Instagram en un posteo del propio Icardi, donde una modelo insinuó que él se había comunicado con ella. Luego, en sus historias, compartió una captura que avalaba sus palabras. En la misma línea, Wanda dejó entrever en su canal de WhatsApp que su ex marido habría dejado algunos "likes" comprometedores en sus fotos en Villa La Angostura.

Natasha Rey trató de zorra a la China Suárez y tuvo respuesta

Pero la historia no terminó ahí. El martes por la noche, Natasha Rey —modelo uruguaya— redobló la apuesta y apuntó directamente contra la China Suárez: " Veo una zorra... dolida te estás arrugando, culera ", escribió en redes. Lo que no esperaba era que la actriz le respondiera desde su cuenta de TikTok, donde permanece más activa que nunca desde su regreso de Turquía.

En la publicación, la ex Casi Ángeles hace playback de un fragmento cargado de doble sentido: "Quien nació para zorra, nunca será una señora de sociedad", se escucha decir a una voz, y su personaje responde con ironía: "Yo conozco una zorra que se volvió señora de respeto. Se dio un baño de agua bendita y hoy vive en la Iglesia rezando". Para reforzar el mensaje, la China acompañó el video con una frase provocadora: "Cuando me quieren hacer quedar mal, pero les tengo que refrescar la memoria".

Aunque no mencionó a nadie en particular, los usuarios no tardaron en especular que el mensaje estaba dirigido a Natasha Rey por sus recientes declaraciones, y también podría aludir a Wanda Nara o incluso a Pampita, con quienes mantiene enfrentamientos históricos.

Cabe recordar que, años atrás, cuando estalló el escándalo de infidelidad entre Icardi y la China, Wanda inmortalizó el momento con una frase que pasó a la historia del espectáculo: " Otra familia más que te cargaste por zorra ".

Icardi desmiente los rumores de infidelidad con un mensaje especial para su novia

En un intento por desligarse de los rumores de infidelidad y mostrar apoyo a su novia, Icardi compartió una historia en la que escribió "Falta menos", junto a una foto en la que ambos aparecen acostados en la cama durante su última estadía juntos en Turquía. Luego publicó otra imagen en la que se ve solo a la China, radiante, paseando en un yate.

El futbolista parece estar más pendiente que nunca de lo que se dice de él en redes sociales, y en ese contexto decidió hacer su propio meme frente a las críticas sobre su estado físico. Tras regresar a los entrenamientos del Galatasaray luego de una operación de rodilla, el delantero fue señalado por haber subido algunos kilos. Para tomárselo con humor, subió una imagen falsa de su rostro con varios kilos de más: "Expectativa", escribió.

Así enfrenta las críticas sobre su físico Mauro Icardi

Finalmente, para cortar con los comentarios negativos, compartió una foto frente al espejo, torso desnudo y con una toalla tapando sus partes íntimas: "Realidad", escribió, dejando en claro que se encuentra en forma y atento a lo que se dice.

Por su parte, la China Suárez también se desligó de las acusaciones de infidelidad y, en sus historias de Instagram, publicó un video junto a su novio: "Te extraño", escribió.