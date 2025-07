"¡Mejor bloqueame!": Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de espiarla en redes y ponerle "likes" a sus fotos hot

Estar en paz con su ex marido no parece ser una opción para Wanda Nara. Resulta que no sólo continúa exponiendo las supuestas fallas de Mauro Icardi como padre, sino que en las últimas horas lo acusó de stalkearla en redes sociales y enviarle mensajes por fuera de lo pactado judicialmente para comunicarse sobre sus hijas. Lo que más llamó la atención es que estas acusaciones surgen justo cuando el futbolista se encuentra sólo en Turquía, ya que su actual pareja, la China Suárez, viajó a Buenos Aires para celebrar el cumpleaños de su hija mayor, Rufina Cabré, y resolver algunos asuntos legales relacionados con Amancio y Magnolia, sus otros hijos.

Wanda Nara expone que Mauro Icardi la sigue de cerca

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Wanda reveló que Icardi le dio "me gusta" a algunas de sus publicaciones en Instagram: "Mejor bloqueame porque se te escapan los likes", lanzó sin filtro. En ese mismo tono, la mediática dejó claro que no tiene intenciones de mantener una buena relación con el padre de sus hijas: "Seguí desde tu cuenta trucha mirándome, porque desde la tuya se te fue un like hace unos minutos". Aunque no lo mencionó directamente, adjuntó un sticker con la cara del delantero del Galatasaray, dando a entender claramente que hablaba de él.

Juariu compartió la prueba dell "me gusta" de Icardi a Wanda

Luego, Wanda fue por más y amenazó con hacer pública la prueba: "¿Subo la captura?", preguntó a sus seguidores, quienes reaccionaron con emojis. Si bien ella no llegó a compartir ninguna imagen, fue Juariu quien publicó en sus historias de Instagram el inesperado like de Mauro en una foto reciente de la "Bad Bitch".

La imagen en cuestión es de Wanda Nara posando en la nieve, luciendo un catsuit ajustado color natural y botas blancas. Sin embargo, el like duró pocos minutos: fue eliminado poco después, y algunos aseguran que la captura podría estar editada.