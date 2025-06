Flor Vigna renunció entre lágrimas a un reality chileno tras un violento, machista y xenófobo ataque de un compañero

Sí de proyectos se trata, la suerte no está del lado de Flor Vigna. Mientras la artista intenta escalar en el mundo de la música y apuesta a trabajos que fortalezcan su imagen para llegar a nuevos públicos, en las últimas horas se viralizó un video en el que se la ve quebrada en llanto, tras un duro cruce con un compañero del reality internacional Mundos Opuestos.

Vigna se animó a participar de este programa que fue grabado en Perú, pero que se transmite por la televisión chilena desde el 1° de junio. Según informó Laura Ubfal en su blog, "le pidieron que hiciera escándalo o se chapara a alguien, pero no quiso hacer nada de lo que esperaban de ella y decidió irse". El relato de la periodista coincidió con el testimonio de Paula Varela, quien en Lape Club Social calificó al programa como "una rascada" y contó que incluso llamó a la influencer para advertirle.

Se conoció el motivo por el cual Flor Vigna renunció al reality internacional Mundos Opuestos.

A pesar de los antecedentes, la bailarina apostó al proyecto laboral. Sin embargo, la falta de respeto de un compañero terminó afectándola profundamente. En un primer momento, Flor regresó al país sin hacer declaraciones, pero en las últimas horas se filtró en redes sociales el video del capítulo en el que decide renunciar. Durante una actividad grupal, los participantes debían responder a una consigna lanzando serpentina a quien creían que encajaba con una frase leída por el conductor. "¿Quién crees que se hace el/la buena onda, pero en realidad no soporta a nadie?", fue la consigna. Ignacia Michelson apuntó directamente a Vigna, quien reaccionó de la misma manera.

El navegador no soporta este contenido.

Pocos minutos después, Leonardo Vallada —conocido como "El Princeso" y uno de los villanos del programa— también se lanzó contra la argentina: "Las argentinas cruzan la frontera buscando fama", disparó. Visiblemente afectada, Flor pidió la palabra: "¿Puedo decir algo? Justamente como no me interesa la fama a cualquier precio, ni la plata a cualquier precio, en este momento doy mi renuncia", dijo, dejando a todos sorprendidos. Rota en llanto, la bailarina profundizó su descargo: "No me interesa ni la fama ni la plata a cualquier precio. Me interesa el reconocimiento", mientras sus compañeros intentaban consolarla.

El navegador no soporta este contenido.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales. "Sepan que el pelotud... que dice lo de las argentinas es el más odiado de Chile y ahora también de Argentina", escribió una usuaria en X sobre "El Princeso", y agregó: "Es un tipo que se hizo conocido hace como ocho años en un docureality donde llevaban a personas que no querían laburar a trabajar a la feria. Después no se supo más de él, hasta ahora que lo llamaron para el reality". Otra usuaria aportó más contexto: "Es un tipo que se hizo conocido por ser flojo. Su mamá lo llevó a un reality para que aprendiera lo que es trabajar, y terminó peleándose con todo el mundo".

Mientras el atacante de Vigna es conocido por evitar el trabajo, Flor construyó su carrera con esfuerzo en el mundo del baile y el canto. Y, a juzgar por su reacción, sigue priorizando la autenticidad por sobre el escándalo.