"Maltratador de mujeres": Roberto Castillo le envió una carta documento y Yanina le salió con los tapones de punta

Si alguien pensaba que el mundo del espectáculo ya había entregado todo en materia de escándalos mediáticos, Yanina Latorre y el abogado Roberto Castillo -actual pareja de Cinthia Fernández- se encargaron de demostrar lo contrario. La guerra está declarada: cartas documento, acusaciones de violencia, estrategias mediáticas y un trasfondo que mezcla celos, reconciliaciones y peleas judiciales. Todo comenzó cuando, en una inesperada vuelta de página, la conductora de América TV se reconcilió públicamente con la abogada Ana Rosenfeld. Hasta ahí, una historia de perdón y buenos modales. Algo no tan propio de Yanina.

Pero la paz duró lo que un suspiro: ambas coincidieron en que el responsable del conflicto que alguna vez las enfrentó fue Roberto Castillo. Y eso, al parecer, no le cayó nada bien al letrado. En una jugada más propia de una novela de abogados que de un estudio de televisión, le envió -o al menos intentó enviar- una carta documento a Latorre, exigiéndole que no hable más de él, de su pareja ni de su familia. La carta se filtró en el programa Infama (América TV), donde los panelistas leyeron parte del contenido. "Le está diciendo a Yanina que no hable más de Castillo, ni de su pareja, ni de su familia", resumió Gonzalo Sorbo, con tono dramático.

Parte de la carta documento señalaba: "Me dirijo a usted, a fin de intimarla formal y expresamente, que se abstenga de realizar cualquier mención pública o privada, independientemente de la veracidad del contenido, que implique la divulgación de información confidencial, conversaciones privadas". Lo cierto es que justamente en ese momento, casualidades de la vida, Yanina estaba mirando la tele. Y si hay algo que la panelista no sabe hacer es quedarse callada. Llamó en vivo y estalló contra el mediático abogado: "Está de novio con Cinthia y quiere ser mediático. Es una pelotudez". Y eso fue solo el principio.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Visiblemente indignada, Latorre acusó a Castillo de "buscar fama" y lo tildó de "muy mal abogado". Según ella, el documento ni siquiera estaba correctamente emitido: "Lo que hace este pobre chico, que es un muy mal abogado, es mandar a los medios una carta documento que todavía no tiene el sello del correo, ni me la mandó a mí. Creo que no está ni mi nombre ni mi apellido, es medio patético todo. Ahí demuestra que tipo de abogado es", lanzó, con la ironía afilada que la caracteriza.

Y por si eso no bastara, lo acusó de haber sido "violento con la madre de sus hijos", señalando que no piensa responderle a alguien con ese historial. "No puedo pensar en contestarle a un hombre que fue violento con la madre de sus hijos", sostuvo y afirmó que eso a ella "lo enaltece". El trasfondo, según ella, no tiene que ver con viejas críticas ni con los polémicos videos donde se ve a Castillo en una situación violenta con su ex, sino con algo más jugoso: capturas de chats entre él y Rosenfeld.

De acuerdo con Yanina, Castillo "debe querer mandar una carta documento que no envió todavía para que yo no muestre las pruebas, que no las iba a mostrar"." Yo tengo todos los chats donde él me dice todo lo que yo dije de Ana (Rosenfeld). Eso está presentado en la Justicia", remarcó. Además, reveló que Castillo había pedido ser invitado a SQP, el ciclo que ella conduce por América, pero que puso condiciones insólitas para aceptar: que no se pasaran los videos ni las denuncias en su contra. Latorre, fiel a su estilo, se negó rotundamente: "Él quería limpiar su imagen y para mí no se limpia la imagen de un maltratador de mujeres".