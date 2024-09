Furia dijo que en Telefe le tienen "bronca" y aseguró: "Es muy horroroso que en mi propio país no me premien"

Juliana "Furia" Scaglione todavía no lo puede creer y sigue molesta, furiosa valga la redundancia, por la decisión de Telefe de no invitarla a la ceremonia de los Martin Fierro 2024 y por no haberla nominado al premio "revelación del año". Entre los ex concursantes de Gran Hermano, que dicho sea de paso consiguió el galardón a "mejor reality", estuvieron el ganador de la última edición, Bautista Mascia y los otros finalistas, Emma Vich y Nicolás Grosman. También dijeron presentes Catalina Gorostidi, Licha, Rosina, Virginia y Denisse. Sin embargo, desde un principio la concursante "pelada" manifestó su fastidio por no ser invitada a la mágica velada.

Durante la última emisión de Carajo, el ciclo por streaming que conduce junto a Alex Caniggia, Furia no dudó en arremeter contra Telefe y hasta incluso, se animó a acusar a la señal de orquestar toda una maquinaria de trolls en su contra para desprestigiarla en las redes sociales y quitarle propuestas laborales. "A mí me quieren igual todos, no pasa nada, pero eso es un poco el show también. Yo lo que no entiendo es por qué yo fui la protagonista. Entramos 22 participantes, de todo se podía haber hablado. No soy la única que hace contenido. ¿Pero qué pasa? Si tenés a 20 salames que están durmiendo, tomando mate...no es mi culpa", disparó Juliana.

Frente a las carcajadas del hijo de Mariana Nannis, Furia afirmó que ella es "divertida" y que no iba a quedarse "sentada" dentro de la casa más famosa del país. "Quería ganarme el premio número uno y dije, ´si alguien quiere ganar algo, tiene que moverse por ello´. No sé, es mi ideología de vida. ¿A quién llamaron a los Martín Fierro? A todos los que se portan bien, políticamente correcto. Ay, ¿qué, tenían tanto miedo de que vaya a recibir mi premio? ¿Pensaban que iba a putear a alguien? Anda. ¿A quién iba a morder? Perro que ladra, no muerde. Saben que soy un amor. Quieren ensuciarme la imagen para que no tenga laburo, estoy harta", remató.

Gran Hermano ganó a mejor reality

Luego de agradecerle la oportunidad laboral que le dio Caniggia, Scaglione reveló: "El chabón que me contrató para ir a Uruguay, antes de que vaya a Uruguay, me mandó un mensaje y me dijo, ´no sabés la cantidad de gente que me está hablando mal de vos para que no te traiga´. Y no es la primera vez que me lo cuentan. ¿Cómo hacen mala prensa sobre mí para que yo no tenga trabajo? Ejemplo, laburo con marcas, agarran y le llenan todos comentarios negativos, haters. Son bots. Ah, ¿qué pasa? Hay una campaña a mi contra y no me dejan laburar y se meten solamente con mi dinero o con mis trabajos. ¿Qué onda? Es la envidia".

Según la doble de riesgo, desde Telefe le tienen "bronca" y si bien evitó dar nombres, aseguró que sabe quién está detrás de toda esta maquinaria en su contra. "No digo el nombre, pero bueno, un gran monopolio. Les dí de comer 7 meses a todos. Todos los que cobraron los sueldos ahí fue gracias a los furiosos. Se pagaron casi todo el canal entero. No nos rompan las pelotas. Y aparte si no hubiera existido yo no hubiera furia, ¿eh? Así que un poco también me tienen que agradecer ´Che, Juli, gracias por haber venido al casting´. Si no estaba yo. Capaz que, no sé, no hubiera sido un éxito. Lo único que pido es que no me jodan más. No nos rompan las pelotas", manifestó.

Juliana "Furia" Scaglione es parte de Carajo junto a Alex Caniggia

Además, se mostró molesta porque no fue premiada durante los Martin Fierro. "Para mí es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada. Y que afuera me premien. ¿Entendés? Que me tenga que sacar la visa para irme a otro lado. A Miami a buscar un premio, por ejemplo. No lo puedo creer, ¿entendés? Y va a pasar. Y les va a doler en el alma. ¿Cómo puede ser que mi país no me premia? Es algo ilógico, loco. ¿Qué les pasa, boludo? ¿Cuánta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso? Yo no creo que todos sean así, loco. Quiero seguir confiando en que la gente es buena. Y que la gente de mierda va a desaparecer. Váyanse, hijos de p...", agregó.

Lo llamativo, de todas maneras, fue lo que ocurrió al final de su descargo, cuando Furia, sin pestañear y segura de sí misma, afirmó que fue la "verdadera" ganadora de la última edición de Gran Hermano y que la producción de Telefe la sacó tres semanas antes para no darle el premio. "Cuando me digan ´me quiero anotar a Gran Hermano´, de mi parte les diré ´no te anotes, para que te arruine la vida no te anotes´. Te van a meter un montón de trabas, porque las que me metieron a mí para poder llegar a ser finalista, me sacaron tres semanas antes y me hicieron perder mi premio de 70 millones cuando yo di todo y era la finalista y la ganadora, y soy la ganadora", cerró.