Catalina Gorostidi y Darío Martínez Corti protagonizan el escándalo del año: "Es mala"

Gran Hermano llegó a su final el domingo 7 de julio, con la consagración de Bautista Mascia. Sin embargo, algunos participantes no sueltan su vida de reality show y se enfrentan en diversos programas. En las últimas horas, Darío Martínez Corti y Catalina Gorostidi.

Si bien en las últimas semanas en la casa, el ciudadano de La Plata se alió a Juliana "Furia" Scaglione, se suponía que era solo estrategia para permanecer en el programa. Una vez fuera, los grupos quedaron consolidados y están los "furiosos" y los "antifuriosos", y el hombre pertenece a los primeros, enfrentándose así a la médica.

Darío Martínez Corti y Catalina Gorostidi, la guerra que nadie imaginó

Darío estuvo en el programa de streaming 1.21+ y sorprendió a todos al ir contra su ex compañera, a quien la denominó "brava e intensa".

Todo comenzó con la pregunta de los conductores, sobre con quién no volvería a convivir, fue ahí cuando el invitado no dudo ni siquiera un segundo: "¿Con quién no volverías a convivir?", le preguntaron al platense. Sin dudar y con dureza, respondió: " No volvería a convivir con Cata. Es intensa ".

Cada participante que pasó por la casa de Gran Hermano es esta edición aseguró que al convivencia con Furia fue lo más difícil.

Sin embargo, el comerciante de automotor no vivió la misma experiencia que sus colegas: "Muchos me dirían que no (convivirían) con Furia, pero yo con Furia tengo la libertad que no tienen otros jugadores. Le puedo decir cualquier cosa y no me va a reaccionar como a ellos", confesó mientras aseguró que Catalina " Es mala... Te tira golpe bajo ".

La respuesta de Cata a Darío Martínez Corti

Lejos de quedarse callada, la hija del ex futbolista Adrián Gorostidi, a través de su cuenta de Instagram, salió a responder: "Al final no me equivoqué que eras un mala leche", escribió junto al fragmento del video donde ataca contra su persona.

Luego de confrontar a Darío Martínez Corti, Catalina Gorostidi retomó su vida laboral y compartió un nuevo video en DivasPlay. La influencer santafesina se sumó a la plataforma hace dos semanas con fotos y clips especiales, al igual que otras figuras de la última edición de Gran Hermano.