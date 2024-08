Furia traiciona a su fandom: una respuesta inesperada la dejó muy mal parada

A Juliana "Furia" Scaglione la tiene mareadísima la fama, los fans y los streams. Sin embargo, las invitaciones a los canales de televisión más importantes del país ya le dieron la espalda. Ahora, solo puede apoyarse en uno que otro famoso para tener visibilidad porque al parecer, puso a su fandom en su contra.

Si bien Furia se ganó ya varios enemigos -hasta se rumorea que se peleó para siempre con su hermana Coy- no deja de sorprender: se sabe que el fandom furioso es bastante intenso y, como dice el dicho "cría cuervos y te sacarán los ojos".

Furia

Lo que le pasó a Furia es que la gente no paraba de asistir al lugar donde trabaja como comunicadora. La ex Gran Hermano, ya había advertido que no quería que nadie se acercara, pero pasó todo lo contrario.

Es por eso que la pelada apeló a sus redes sociales para dejar clarita -nuevamente- su petición: "Furiosos: actualmente no recibimos público en Carajo. Les pido amablemente que no asistan al estudio", dijo y nombró dos razones principales: "Primero por respeto mutuo. Segundo porque ya marqué varias veces que no asistan. Gracias por entender", dijo contundentemente.

El cruce de Furia y uno de sus furiosos

Furia nunca se imaginó el desastre que sobrevenía. El escándalo se armó cuando uno de sus fanáticos le retrucó y la dejó muy pero muy mal parada: "Che todo bien pero durante seis meses me dediqué a apoyarte, ir a la tribuna, dejar una buena parte de mi sueldo en las placas", empezó el fanático.

Además, dejó muy mal parada a Furia: "Desde que saliste espero una ocasión para conocerte y llevarte regalos pero vos no nos querés ver. Nunca te exigí nada, pero duele un poco este trato", explicó dolido el fan que invirtió su sueldo para que la participante se quedara en Gran Hermano.