Yanina Latorre apuntó contra Flor Peña por sus visitas a Olivos: "Ella cobró 17 palos por una película"

A partir de la denuncia por violencia de género que Fabiola Yáñez radicó en contra de Alberto Fernández, comenzaron a circular a través de las redes sociales varios videos de Tamara Petinatto tomando cerveza y declarándole su "amor" al ex mandatario en el despacho presidencial de la Casa Rosada. En los clip se puede escuchar la voz de Alberto hablándole a la panelista de Bendita mientras la filma y muchos internautas no dudaron en traer al recuerdo los nombres de las famosas que visitaron al ex presidente en la Quinta de Olivos durante el confinamiento obligatorio a causa de la pandemia del COVID-19.

En agosto de 2021 se conoció el listado de famosos, dirigentes y empresarios que visitaron al presidente gracias a un pedido de la organización Poder Ciudadano tras la polémica 'Fiesta de Olivos' que realizó la ex primera dama durante la pandemia. En la lista, que detallaba las visitas desde el 19 de marzo de 2020 al 30 de agosto de ese año, figuraban los nombres de Tamara Pettinato, Florencia Peña, Alejandra Darín y Úrsula Vargues. Además de otros 12 mil ingresos registrados de empresarios, sindicalistas, políticos y funcionarios. "En esa semana fue Tinelli, fue Adrián Suar, fue Brandoni, fue (Marcelo) Gallardo", recordó la propia Flor Peña.

Según la información que trascendió, la ex Casados con hijos ingresó a Olivos el 15 de mayo de 2020 desde las 10:50 a las 13:30, en un encuentro catalogado como audiencia. La primera visita de Tamara Pettinato fue el 14 de junio de 2020 en la Quinta de Olivos, de 19:00 a 19:30. La segunda, en la Casa Rosada el 22 de octubre de 2022, de 13:44 a 16:10. Por otra parte, Úrsula Vargues fue quien se reunió más veces con el ex presidente. De acuerdo con los registros, el 10 y 25 de julio, y el 14 de agosto, mantuvo reuniones con el por entonces jefe de Estado. Las primeras caratuladas como "audiencias" y la última bajo la figura de carácter privada.

Yanina Latorre

Mientras que Alejandra Darín, miembro de la Asociación Argentina de Actores, fue otra de las que visitó a Fernández en Olivos el 29 de abril, para una reunión privada. Indignada, Yanina Latorre volvió a mencionar aquellos encuentros en Olivos y apuntó con furia contra la ex Casados con hijos. "Tampoco nos olvidemos que hace dos años más o menos, Florencia Peña hizo una película muy mala que se llamó La Panelista, de la que cobró 17 millones, que uno dice 17 millones hoy parece poco por la inflación, pero hace dos años 17 millones era una fortuna, vayamos al dólar a 300 también, ¿no?", arremetió desde su ciclo radial en El Observador.

Y siguió: "Está bien, no te lo garchaste, no hay vídeo, además también a ella alguna vez se le viralizó un vídeo y me imagino que va a ser lo suficientemente viva para no dejarse grabar más, pero también había esas prebendas, a mí me parece tan obsceno garchártelo como cobrar 17 palos para hacer una película que se llamaba La Panelista que no vio nadie, ¿entendés? Por eso te digo, el desastre fue total". En ese momento, Pía Shaw tomó coraje y confesó que había visto el film protagonizado por Flor Peña, y al ser consultada sobre qué le había parecido la película de comedia y suspenso , afirmó: "Muy mala, la verdad no me gustó".

De inmediato, la mujer de Diego Latorre volvió a tomar la palabra y remató: "Ella cobró de caché 17 millones de pesos. Bueno, en ese momento, hagan la cuenta, lo que eran 17 palos. Digo, está bien, no te lo cogiste. Para mí, te lo hubieras cogido y no te hubieras llevado 17 palos, ¿entendés lo que te quiero decir?". Luego, habló de Julia Mengolini, a quien acusó de haber recibido en concepto de pauta 70 millones de pesos, y a Úrsula Vargues. "Ellas tenían prebendas, la otra 70 palos de pauta cobró Mengolini. Úrsula Vargues lo mismo, tenía otra radiomatada que ahora está con el cartelito pidiendo que la gente le dé un bono online", dijo.

La película protagonizada por Flor Peña

Y sentenció: "¿Ellas a qué entraban a las nueve y media de la noche? ¿Qué favores había? ¿Por qué les daban cosas que a otros no? Porque no fue el sindicato, no sé, de las costureras, el sindicato de los barrenderos, el sindicato de, no sé, de las carmelitas descalzas. Iba a determinadas personas y ahí había favores". Tras conocerse los videos del ex presidente junto a Tamara Pettinato, se especuló en redes sociales con que podrían aparecer imágenes con Florencia Peña.

Cansada de que vuelvan a mencionarla en esta polémica, la actriz de "Mamma Mía" visitó el programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play para volver a aclarar cuál fue el motivo de su visita a la Quinta de Olivos."Mi visita fue para hablar del protocolo para poder actuar, no había trabajo, estábamos todos en la lona. En esa semana fue Tinelli, Adrián Suar, Brandoni, Gallardo para hablar de fútbol y representantes de todas las industrias de la Argentina. A mí me señalaron con el dedo inquisidor", dijo.

Luego de recordar que el hashtag en ese momento era "la petera del presidente", sumó: "Yo mostré los chats que había tenido con él, donde yo le había pedido la reunión, eso fue hace tres años y de repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran, que no entiendo con la atroz mentira de que está por salir un video mío, no hay ningún video. Intentaron burdamente armar una foto como si fuera yo y yo no fui a la Casa Rosada".

Finalmente, aseguró que es "una mina honesta" que no tiene nada que esconder y entre lágrimas, pidió: "Yo no tengo nada que ver, están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, ya lo viví, el video no va a salir, no hay video, mienten descaradamente. Déjenme de joder, yo no me meto con nadie. Estamos todos los argentinos muy inquietos, nos da mucha angustia, me ponen de un lugar de la grieta donde hay gente que quiere apedrearme y yo digo ¿para qué?".