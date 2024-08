Gestos que emocionan: Luzu TV y el "match laboral" que propuso Nico Occhiato para ayudar a los desempleados

Una nueva sección del programa Nadie Dice Nada que conduce Nicolás Occhiato en Luzu TV conquistó la viralización en estos días. Se trata del "match laboral", espacio en el que juntan personas sin trabajo con oportunidades laborales. En esta última oportunidad pudieron cambiarle la vida a Diego, un carnicero de 40 años. En el medio, el influencer Nacho Elizalde tuvo un blooper en el que confundió barrios porteños con el conurbano, igual que aquella vez que Viviana Canosa pidió por el intendente de Villa Lugano.

"Diego tiene 40 años. Es de Soldati. Trabajaba en una carnicería y lo echaron de un día para el otro por recorte de personal hace tres meses. No encuentra nada fijo. Está pintando, arreglando cosas de la casa. Tiene tres hijos: Joaquín, Pedro y Charo. Está buscando trabajo desde entonces y no encuentra. Necesita algo fijo para poder mantener a su familia. Creemos que encontramos a alguien que puede llegar a matchear. Sería hermoso", soltó Occhiato en la presentación del tema, antes de ponerse en contacto con el desempleado.

"Me la voy rebuscando con changas y me quedó un poquito de plata que me dieron cuando me limpiaron. La verdad que se hace muy difícil", reconoció Diego, quien tiene a sus tres hijos de 18, 12 y 7 años. "La especialidad de la casa, soy depostador. Laburé mucho tiempo en carnicería desde pibe. Pero de lo que haya. Yo necesito laburar, ahí está la historia", se presentó.

Enseguida llegó el momento gracioso del segmento, cuando Elizalde demostró lo poco que conoce la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cuando se trata de las partes que están al sur de la avenida Rivadavia. "¿De dónde eras?", preguntó. "Soldati, sur de Buenos Aires", le contestó el entrevistado. "¿Y te vendrías a Capital o te moverías?", siguió el influencer. "Es en Capital eso, Nacho", respondió el carnicero. Ah. Soy un pelotudo", reconoció, entre risas, el panelista.

Sus compañeros al aire enseguida comenzaron a burlarse de él, su ignorancia, y de su perfil palermitano. "O sea, ¿vendrías para Palermo? ¿De Belgrano podés moverte a Palermo?", se mofó otro de los integrantes de Nadie Dice Nada. "¿Te tomarías un bondi? ¿Usarías la SUBE?", bromeó Occhiato. Luego, también demostró él que no es tan ducho en geografía porteña, cuando, a partir del "match" que hizo la producción, le preguntó al entrevistado si Lugano y Soldati estaban cerca.

Más allá del chiste en sí y la confusión que recordó aquella oportunidad en la cual, en el marco de la toma del Parque Indoamericano, Canosa cuestionó al aire de América TV que no estuviera presente el intendente de Villa Lugano, el barrio porteño que existe más al suroeste, lo cierto es que el nuevo segmento, logró que una persona pueda trabajar y llevar el sustento a su hogar.

Nacho Elizalde quedó en offside con sus conocimientos de geografía porteña.

"Fabio, tenés 55 años, tenés una carnicería en Lugano. ¿Buscás un ayudante con un mínimo de experiencia en el rubro y ganas de laburar? ¿Y querés que la persona sea buena onda para mejorar la atención al público y generar nuevos clientes?", le preguntó al empresario pyme que terminó ofreciéndole el puesto a Diego.

"¿Le podés dar todo lo que Fabio está buscando?", le preguntó Occhiato al desempleado. "Sí, sin lugar a duda. Aparte te puedo aportar conocimiento también de la materia", respondió Diego. "Bueno, si querés te cuento un poco. El trabajo sería de lunes a sábados de 6 a 14, alguien que esté en buen estado, sos joven y me imagino que sí, para recibir mercadería y tener preparado el negocio para abrirlo", explicó Fabio.

"Uh, sí. Re estoy, re estoy. Me encanta. Me das una re mano", expresó Diego con mucha alegría. "¿Me dijiste que tenés experiencia? ¿Sabés de tema corte de carnes, cómo asesorar a los clientes?", quiso saber su futuro patrón. "Cortes, mostrador, atención, control de stock, lo que necesites", enumeró el padre de tres hijos.

Nico Occhiato es el creador de Luzu TV.

"Tiene unas ganas Diego, me encanta. Fabio, ¿va por lo que estás buscando?", se metió Occhiato. "Sí, sí, re. Super encaja", reveló el dueño. "Háblenlo en privado, pero en principio estaría para que Diego vaya a laburar a la carnicería de Lugano", cerró el conductor del streaming. Tras la alegría que generó el segmento, el ex de Flor Vigna agradeció a "la producción". "Porque nosotros pusimos una cajita de preguntas y mandan todos los que necesitan laburo, y después todos los que necesitan empleados. Y ellos tienen que buscar entre 3 mil personas", detalló. "¿No es inteligencia artificial?", preguntó Elizalde. "No, son Guada y Marianela", celebró Occhiato. "Me parece espectacular esta sección", festejó Momi Giardina. "Y también nos llevamos que Villa Soldati queda en Capital", interpuso Elizalde con algo de autocrítica.