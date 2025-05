Gastón Edul elogió la estabilidad económica del gobierno libertario, pero después recordó que nadie de su entorno tiene casa

Luego de haber defendido el fin de semana la estabilidad económica de la gestión libertaria en la mesa de Mirtha Legrand, el periodista deportivo Gastón Edul dio marcha atrás en sus elogios y reflexionó sobre la actual realidad económica, a partir de la situación de sus amigos de toda la vida, los mismos que había dicho que estaban contentos porque podían ahorrar, algo imposible en los anteriores años.

"Lo que valora la gente joven, yo tengo 29 años, lo veo con mis amigos y gente más chica, es la estabilidad económica. Una charla recurrente con mis amigos cuando éramos más chicos que nos parecía realmente imposible poder comprarte una propiedad por cuenta propia. Pero no era algo que ni siquiera podías proyectar", había dicho el cronista en El Trece. "Mis amigos se fueron a vivir afuera porque no podían ahorrar. Tener la capacidad de ahorrar, saber que, no que va a valer lo mismo dentro de cuatro años un producto, porque es imposible en nuestro contexto, pero sí saber que no te vas a quemar todo el sueldo en tratar de subsistir. Tener un objetivo que alcanzar. Eso para mí es fundamental", elogió.

La posición de Edul enseguida se hizo viral en las inclementes redes sociales, que salieron a matarlo por la banca al gobierno que miércoles a miércoles reprime jubilados. "Hola, no banqué a nadie. No fue un comentario político porque no soy quien para hacerlo ni tampoco interesa lo que yo piense. No dije que con un gobierno u otro se puede comprar algo.Solo expresé el deseo de mis amigos, que son con los que me crié, de mi barrio. No usen mi comentario políticamente. No hablé de nadie, como no sé de política no me meto. ¡¿Cómo voy a hablar yo de la realidad de la gente?!", señaló en X (ex Twitter), como respuesta a una viralización del video en el cual da su opinión.

Gastón Edul negó haber defendido al gobierno libertario.

Lo cierto es que, tras desdecirse en redes sociales, también lo hizo al aire de Olga, en el programa que conduce Nati Jota. Allí dijo que "no tendría que haber problema porque uno toma una postura", aunque aseguró que él no lo hizo. "Yo hice un comentario de algo que hablé con mis amigos", insistió. Sobre estos afirmó que "son de clase social media y algunos media baja", algo que expuso que la reflexión en lo de Mirtha había sido falsa.

"Ni uno de mis amigos se compró algo. Nadie tiene nada", expresó en Olga. También, "para los que tienen dudas", aclaró que él mismo alquila y que no pudo hacerse con una casa propia, siendo uno de los periodistas deportivos mejores colocados y con una cercanía absoluta para con los futbolistas de La Scaloneta.

"Hice un comentario desde un lugar lindo de que es el sueño de mis amigos, que dos se fueron a España a vivir porque no podían ahorrar, y se tomó para otro lado. Sé cómo es el juego. El fútbol es parecido. ¿Sabés qué me jodió? Que piensen que tomé una posición política. Quizás en algún momento la tome y lo diga. Ayer no lo hice. Cuando lo haga lo hago", reveló con una temperatura tan tibia como era posible.

Entre tantos pedidos de disculpas, la paciencia del periodista deportivo llegó a su límite. Durante la mañana de este lunes en el streaming de Davo Xeneize, realizó otro descargo intenso en el que ya no se reservó ni guardó el perfil serio que suele tener. Allí denunció que hubo recortes "mal intencionados" para meterlo en "una grieta" que no le interesa ni sabe nada. "Yo soy periodista deportivo y opino de deporte, informo de deportes porque me capacité y de la política no estoy preparado para opinar. Por lo menos eso lo creo yo más allá que todos tenemos una opinión", explicó.

"Yo jamás hablé de la realidad de la gente. ¿Quién soy yo para hablar de la realidad de la gente? ¿Quién soy? No es solamente una cuestión de formación, es una cuestión de ética, de no ponerse en el lugar de la gente, de tener empatía", reflexionó Edul. "Yo jamás hablé de un gobierno o de otro y me puse a opinar de lo se puede hacer con un gobierno o con otro. Nunca hice eso. Solamente hablé del sueño de mis amigos, que es el de poder comprarse una propiedad y que lo ven inalcanzable", agregó.

A su vez, el periodista se enojó por la injusticia de que intentaron meterlo "en el juego sucio de la política", ya que él nunca se metió con nadie ni quiso opinar a favor ni en contra de nadie. "Es injusto usarme políticamente para meterme en un un partido y es injusto usarme políticamente para que no me quieran del otro", comparó.

"Le pido a la gente que no se coma ese cuento y que, por favor, no se suba a eso, porque a mí me costó mucho trabajo estar donde estoy y lo logré por ser respetuoso y no meterme a hablar boludeces de las cosas que no sé", reclamó el periodista de TyC Sports. "Si tuviese una opinión seria para decir, la digo, y la digo con huevos. Pero no fue el caso. Cuando quiera decir algo que yo quería y piense, no me importa quién se enoje y quién no, lo voy a decir", remató.