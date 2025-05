Denunciarán penalmente a Milei, Bullrich y al jefe de la PFA por un operativo contra militantes

La candidata a legisladora porteña por Lula Levy denunciará de forma penal al presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Alejandro Rolle, luego de que siete militantes de su espacio fueran demorados por la Unidad de Investigación Antiterrorista (UIA) en el barrio porteño de Belgrano, cuando se encontraban en plena militancia a 100 metros de un acto que encabezaba el vocero y candidato de La Libertad Avanza (LLA) Manuel Adorni. La situación se dio cuando los simpatizantes de la fuerza de Martín Losteau circulaban a bordo de la camioneta de campaña que tienen ploteada con la frase "a Milei le molesta la tos, a nosotros el ajuste salvaje", desde la cual emiten audios en los que intercalan toces con reclamos de vecinos y vecinas.

El "camión de la tos" de Lula Levy y Evolución.

De acuerdo a los videos que se vieron del acto oficialista, el camión de la tos tuvo un rol protagónico en interrumpir la dinámica de la caminata previa que realizó el vocero junto a Milei. Sin embargo, de acuerdo a lo que cuestionó Levy, la acción respetaba el protocolo de seguridad y la ley vigente, sin interrumpir la libre circulación. "Fue un despliegue desproporcionado, un despilfarro de recursos públicos que deberían estar destinados a cuidar a la ciudadanía, no a silenciarla", describió la candidata, quien señaló el accionar como "una actitud intimidatoria peligrosa para la democracia".

Lula Levy confirmó que denunciará penalmente a Javier Milei, Patricia Bullrich y Luis Alejandro Rolle.

"Fue una barbaridad, una locura, estábamos en plena campaña, como venimos haciendo en estos últimos días, militando por la Ciudad y, de repente, mandan un escuadrón, una unidad antiterrorista a pedirle los documentos a los chicos, a demorarlos, a no dejarlos irse", protestó Levy en una entrevista que ofreció a Radio con Vos el domingo. "Nadie estaba alterando el orden público ni nada por el estilo. Aún desconocemos cuál es el juzgado porque no nos dan la información. Demoraron a los chicos sin sentido. Les pidieron los DNI, sin justificación ni explicación alguna", lamentó.

"Este tipo de actitudes intimidatorias son peligrosas para la democracia. No hay justificación alguna para que se haga eso, e incluso los abogados del partido van a van a estar denunciando esta situación y tomando cartas en el asunto, porque es una barbaridad. No solamente no nos van a quitar fuerza, sino que vamos a seguir con el camión en cada rincón de la ciudad, militando y transmitiendo nuestras ideas", aseguró Levy.