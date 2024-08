Luck Ra vivió un insólito momento: accidente y saludos

A semanas de haber compartido un romántico viaje por España con su novia, Joaquinha Lerena De La Riva, conocida como La Joaqui, Luck Ra vivió un momento de susto y tensión en su accidente automovilístico. Aunque un fanático logró descolocarlo con un insólito pedido.

Días atrás, el compositor acompañó a su novia durante su gira por España, donde presentó La Patrona Tour, igual que su futuro EP. Luego de presentarse en el Reggaeton Beach Festival de Asturias y cantar en Mallorca, la representante femenina de la cumbia RKT presumió de un atardecer romántico navegando con su pareja.

Las románticas vacaciones de La Joaqui y Luck Ra

Luego de que un colectivo le rayara el auto por completo, mientras esperaba que la situación se controle, un seguidor del cantante se acercó para pedirle un saludo para sus hijas. En cuestión de minutos, la reacción del artista se hizo viral en las redes: "Saludos para Guada y para Mica", dijo el hombre.

El cordobés, siempre se mostró simpático con sus fanáticos, como con periodistas que se acercaron para obtener algún testimonio del joven. Esta no fue la excepción y es que pese al tenso momento en el que se encontraba, respondió con amabilidad, y un poco de desconcierto. "Guada, Mica, les mando un beso y un abrazo muy grande", replicó.

Además, el fanático del interprete de "La Morocha" sacó charla al ídolo de sus hijas: "Mal ahí que chocaste, compi, pero bueno, nos vemos, un gusto igual conocerte, hermano", gritó quien además aprovecho para comentar sobre el romance con La Joaqui: "¡Qué caramelo te estás comiendo, eh!", lo felicitó por su relación.

El video fue compartido en la cuenta de TikTok de una de las nenas que recibió el saludo. No solo miles de usuarios dejaron sus comentarios, sino que además Luck Ra también se hizo presente en la publicación: "Beso Guadis, no choqué, pero un colectivo me rayó todo el auto. No fue mi mejor saludo", escribió. A lo que la joven devolvió una respuesta: "Ay, no pasa nada, gracias por el saludo igual, besos a tu caramelo, los amo".