"Gorda vaga, inútil": la ex del hermano de Jimena Barón expuso más chats que evidencian la violencia

Jimena Barón está en el ojo de la tormenta y esta vez no es por una polémica propia, sino por un problema que la golpea de costado. En las últimas horas trascendieron nuevos mensajes de su hermano, Federico Barón, ejerciendo violencia verbal sobre su ex mujer y madre de su hija, Matilda.

Justo días antes del nuevo episodio, "La Cobra" regresó de sus vacaciones familiares a la que llevó a su sobrina a Uruguay. En este contexto, desde América TV se acercaron para dialogar sobre las denuncias en contra de su familiar: "No voy a hablar de eso, menos embarazada. Son cosas muy íntimas".

"De grande entendí que cuando hay chicos de por medio lo mejor que podes hacer es darle a esos chicos una vida linda, aunque sea un ratito, sea como tía o madrastra", sumó, al tiempo que agradeció la posibilidad de seguir estando presente en la vida de su sobrina, por fuera del conflicto de sus padres.

Pese a la insistencia del reportero, Jimena se mantuvo firme en su postura. "No voy a hablar de mi hermano porque él estará ocupándose de su hija y su ex mujer", sentenció, y confesó que no dejó de seguir a su hermano en redes sociales, aunque eso sí: dio a encender que no mantiene una relación cercana al denunciado, ya que no comparte ciertos comportamientos.

En este contexto, trascendieron nuevos mensajes en los que Fede Barón ejerció violencia no sólo hacia su ex pareja, sino también a su hija a quien se niega a cuidar. "Mira que mi vieja trabaja a la noche, no te la va a poder cuidar todos los días. Arreglá con ella, yo me voy", escribió el artista dando a entender que no se haría cargo de su hija y su madre no podría ayudarlo debido a sus compromisos laborales. "El padre del año. Para la fotito de Instagram está su para lo demás no", reclamó Nara al exponerlo.

Ante el reclamo de una madre preocupada por el bienestar de su primogénita, el actor recurrió a un sinfín de insultos para justificar su ausencia física y económica en la crianza de la nena: "Cuidala vos que no trabajás y no haces nada de tu vida. Gorda vaga. Inútil, buena para nada".

Así como difundió los chats, la ex cuñada de Jimena Barón dialogó con Fede Flowers y le explicó la dolorosa situación que atraviesa con su ex pareja: "El me dice todo el tiempo que no lo voy a poder nombrar más, que ya va a venir el juicio. Me dijo que ahora tiene una abogada nueva, nunca me mandó nada. Yo estoy acá a la espera".

"La gorda el jueves comienza el jardín, yo le compré todas las cosas: uniforme, materiales, pagué matricula y él no puso un peso. Tuvimos tres reuniones de padres, no fue a ninguna. No sabe a qué jardín va la hija ni a qué salita", denunció.

"Yo con la familia la mejor, siempre me trataron bien. La familia no tiene nada que ver", sostuvo Nara para desligar a Jimena Barón del repudiable accionar de su hermano. En este contexto es que habilitó a la familia paterna de Matilda a que la llevaran unos días a Uruguay, mientras su padre la vio un total de 10 días en los últimos dos meses.