El ex GH Thiago mostró su nueva faceta tras su separación de Daniela Celis

Luego de anunciar hace pocos días su separación de Daniela Celis, el ex Gran Hermano Thiago Agustín Medina anunció su lanzamiento como cantante, a partir de un videoclip que se estrenará este miércoles a las 19, en un estilo bien similar a los ritmos urbanos actuales e inspirado en la nueva serie furor de Netflix que protagoniza Ricardo Darín, El Eternauta.

Las primeras imágenes promocionales que salieron a la prensa exhibieron a un Thiago completamente cubierto por ropas abrigadas y el agregado de una máscara de gas al mejor estilo Juan Salvo de la historieta de Héctor Germán Oesterheld. La "nevada mortal" también es parte del clip en el que comparte escenario con el artista Francisco Antonio Gauna, mejor conocido como Dasty.

"Espero que me apoyen en esto que estoy haciendo", pidió el ex hermanito a sus seguidores y seguidoras de las redes sociales. La canción se titula Cuánto Vale y es una de las frases que suena en lo poco que se conoció de la letra de este tema que tiene un ritmo pegadizo y con una percusión del tipo RKT.

"Dime cuánto vale tu amor ahora, dime cuánto vale tocar tu piel, dime si en las noches se te acelera el corazón, porque sólo quiero saber cuánto vale tu amor", es la parte de la letra que se oye en el adelanto del clip. El horario de lanzamiento de la canción será a las 19 y a partir de ese momento se podrá oír y compartir.

Daniela Celis y Thiago Medina pusieron fin a su relación pero seguirán en unidos por sus dos hijas.

El anuncio se da a pocos días de haber revelado su separación de Celis, su pareja desde que ingresaron a GH y la madre de sus hijas bebés las gemelas Laia y Aimé. La historia de amor de Thiago y Daniela fue pública desde un principio, por la naturaleza invasiva del reality en el cual se conocieron. Una vez fuera de la casa más famosa del país, tuvieron idas y venidas hasta la noticia de la llegada de la cigüeña.

Evidentemente y como pasa en muchas parejas, la llegada de las criaturas cambió prioridades y mostró otros costados de la convivencia que no ayudaron a consolidar la relación. En ese sentido, el joven de González Catán mostró videos de la nueva casa que alquila tras mudarse de su anterior hogar.

"Voy a mostrar un poco dónde estoy alquilando ahora. Este vendría a ser el patio. Ahí tengo la pile, el patio. Falta cortar el pasto, pero eso mañana lo hago porque está lloviendo", se excusó. "Tengo el pool acá, las cosas, esta es una mesa de ping pong, tengo la parrilla. Bueno, y al entrar tenés esto, que ahí armé la computadora para prender stream", describió.

"Tengo el silloncito, el freezer, la cocina, tengo todo acá. El baño, bueno, chiquito para mí solo", continuó Thiago. "Tengo acá mi pieza, miren, tengo las camas, todo. Está un poco desordenado porque me mudé hace poco, pero estoy ordenando todo", mostró, mientras que la imagen quedó en una foto de sus dos hijas en un pequeño portarretratos. "No me lo iba a dejar", afirmó.