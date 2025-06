Mariana Brey volvió con todo contra Nancy Pazos, la acusó de "fanática" y advirtió: "Me parece casi fascista"

La política volvió a colarse -una vez más- en el mundo del espectáculo. Y esta vez no fue en tono de debate sereno, sino en forma de gritos, acusaciones y pases de factura en vivo. Mariana Brey y Nancy Pazos protagonizaron un escandaloso cruce en "A la Barbarossa" (Telefe) que dejó a todos con la boca abierta y que, como era de esperarse, tuvo su capítulo 2 en LAM (América TV), donde Brey rompió el silencio y sacó los trapitos al sol. "A veces tenés que poner un límite", disparó.

Todo comenzó con la polémica por la condena firme a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, que volvió a encender la grieta incluso entre figuras del espectáculo. Mientras Nancy Pazos explicaba los fundamentos de la decisión judicial y mencionaba la posibilidad de que la ex presidenta cumpla prisión domiciliaria, Mariana Brey reaccionó con una postura tajante: "Si Cristina es tan cercana al pueblo como dice, ¿cuál sería el miedo de ir a una cárcel común?".

Pero lo que encendió la mecha fue cuando, en una ignorante y nefasta comparación, Brey sugirió que si se le concede ese beneficio por tener más de 70 años, también habría que considerar a "los genocidas" detenidos. Un comentario que incluso hizo intervenir a Georgina Barbarossa para pedir mesura. Nancy Pazos, visiblemente irritada, no se quedó callada y la confrontación escaló rápido. "¡Pará un minutito! Me están matando por la cucaracha porque no te pueden parar", le disparó.

Ante esto, Brey, fuera de sí, retrucó: "¿Hasta cuándo va a seguir este nivel de destrato?". Los gritos iban y venían hasta que Nancy remató con una frase letal: "¿Querés victimizarte más? Dale, hablá. Tené tu minuto de gloria". Lejos de dejarlo ahí, Brey recogió el guante en LAM y no se guardó nada. "No noté nada distinto. Esto viene sucediendo desde hace tres meses, desde que entré a trabajar", contó al aire, visiblemente afectada, pero firme.

Y agregó, sin medias tintas: "Tengo la capacidad y la honestidad para decir las cosas de frente. Yo no digo cosas por detrás que después no pueda decir en la cara". En un tono más reflexivo -aunque no menos filoso-, Mariana apuntó contra el "fanatismo" político y lo relacionó con el accionar de algunos colegas: "Cuando te fanatizás mucho con algo, te creés en una realidad paralela y perdés la razón. Y cuando perdés la razón, mentís. Y lo peor es que te creés la mentira".

Brey vs. Pazos una vez más

La periodista también se refirió a versiones que indicaban que no era querida en el equipo: "Salieron a decir que la producción no me quería o que Georgina no me quería. Pero la producción ya salió a desmentirlo, Georgina también. Está atentando contra su propia credibilidad. Es grave lo que le está pasando". El escándalo dejó al descubierto no solo una fuerte interna dentro del programa, sino también el nivel de tensión que se vive en los medios cuando la política entra en juego. "Cuando aparece el 'callate', eso me parece fuerte, casi fascista", sentenció Brey, señalando que hace tres meses convive con "comentarios descalificativos" por parte de algunos compañeros.