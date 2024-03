Guido Süller y el fin de su ano elevado: "Ahora bajé de peso, voy bien de cuerpo y puedo tener relaciones"

El siempre polémico Guido Suller debutó al frente de Patria y Familia, el streaming que encabeza en Luzu TV, junto a la ex de Alexis Mac Allister la influencer Camila Mayan y otros exponentes de la cultura virtual argentina. Acostumbrado a ser disruptivo y contundente con sus declaraciones, allí confesó que fue operado porque tenía "el ano elevado", en referencia al síndrome del elevador del ano.

El malestar del que habla el hermano de Silvia Suller genera espasmos en el músculo elevador del ano y en la zona rectal. Además trae trastornos gastrointestinales, como los que vivió según el relato que contó al respecto a TN Show. "Tenía un estrechamiento que me provocaba fisuras y dolían", detalló.

Patria y Familia, uno de los nuevos streaming de Luzu TV, que cuenta con Guido Suller y Cami Mayan.

"El doctor Farina me explicó que para ir al baño se ponen en funcionamiento un conjunto de músculos que producen el deslizamiento de la materia fecal y yo no podía hacer con normalidad", explicó Guido. "Es algo que mantuve oculto por mucho tiempo por vergüenza y también porque no sabía que existía", reconoció más adelante. Cabe destacar que no es común que el mediático ex de Ricardo Fort sienta vergüenza o la demuestre. Aunque evidentemente este mal que atravesó todo este tiempo sí le generó esa sensación.

Süller reveló que le sacaron un kilo y medio de materia fecal "que estaba pegada en las paredes del intestino". Este fenómeno le producía problemas físicos. "La verdad es que la posición en la que te operan -boca arriba con las piernas levantadas- no es agraciada, además las chicas que me asistieron eran fanáticas mías, pero me durmieron y no sentí nada", contó el mediático.

Guido Suller confesó cómo mejoró su vida tras la operación.

Luego explicó cómo funciona el procedimiento médico que tuvo que pasar: "Te ponen un globo y te hacen hacer fuerza. Ahí comprendí cómo los seres humanos van de cuerpo normalmente". También se hizo cargo de que lo que le costó tocar el tema y atribuyó a que es algo tabú. "Pero ojalá que mi historia pueda ayudar a muchas personas", solicitó.

A la hora de explayarse sobre cómo le cambió la vida el paso por el quirófano, en donde dejó atrás el síndrome del elevador del ano, también dejó una frase bien de su perfil: "Tampoco nos olvidemos que ahí está en punto G del hombre, la parte de máximo placer, y nunca pude disfrutarlo. Ahora es un combo. Bajé de peso, voy bien de cuerpo y puedo tener relaciones sexuales".

Guido Suller y su anécdota sobre el ano elevado.

La renovación gastrointestinal de Guido, coincide con su llegada al streaming. Un lugar en el que más que probablemente dejará nuevas y desopilantes anécdotas de este tipo.