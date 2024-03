Casamiento, óvulos congelados y un hermano para Chloe: qué dijo Cirio sobre el futuro de su relación

Después de casi un año de anunciar su separación de Martín Insaurralde, Jesica Cirio decidió ocultar su vida privada, sólo demostrar el acompañamiento que tiene con su hija Chloe de seis años, sus trabajos y no mucho más para no dar que hablar; en especial después del escándalo por corrupción que tiene a su ex como protagonista.

Jesica Cirio junto a Martín Insaurralde.

Todo sucedió en un lapso de pocos meses. Mientras Cirio intentaba tener esa paz mental alejada de los medios de comunicación con respecto a su privacidad, a fines del 2023 una bomba inesperada de información explotó en sus manos y se vio envuelta en un escándalo mediático que la persigue hasta el día de hoy: fue imputada por "lavado de dinero".

Cuando salió a la luz el yate-gate entre Insaurralde y Sofía Clerici, sus gastos multimillonarios y el nivel de vida que llevaban, la Justicia unió en esa investigación a Cirio y todo culminó de la peor manera. Hace tan sólo dos semanas, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el embargo de las cuentas bancarias del trío y pidió la inhibición de las mismas para una investigación que promete ir hasta el fondo.

Además de las cuentas bancarias, también se dispuso que queden a disposición de la Justicia vehículos de alta gama, dinero en efectivo y propiedades que pertenecieron tanto a Insaurralde como a Clerici y a Cirio. La decisión fue tomada tras dejar sin mérito el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cirio. Esa Cámara, a cargo de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, fue la que tomó la medida definitiva para las vidas de los tres implicados.

Jesica Cirio, Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Pero así como en poco tiempo se dio la separación de la pareja de Cirio e Insaurralde y luego explotó lo del lavado de dinero, también se dio a conocer otra noticia que se tenía guardada bajo llave: la modelo ya se encuentra en pareja y pretende no sólo casarse, sino tener otro hijo para que Chloe se convierta en hermana mayor.

Fue en noviembre cuando se la vio en el casamiento de un productor de Telefe con su actual pareja, Elías Piccirillo, aunque hasta ese momento no había nada confirmado. Con el correr de los meses se hizo aún más oficial y ahora se encuentran mejor que nunca teniendo un sinfín de proyectos juntos que no sólo la harán volver a apostar fuertemente en el amor a Cirio, sino también despejar su cabeza tras un listado de problemas legales.

Jesica Cirio tendría pensado casarse y formar una familia con su nueva pareja.

Fue en Socios del Espectáculo cuando la panelista Paula Varela dio a conocer la información sobre Cirio de manera totalmente inesperada y que dejó a todos sorprendidos. "Jesica tenía planes personales para este año, por eso dejó la conducción de La Peña del Morfi. Se viene el casamiento y también el baby".

"Ya congeló óvulos en Argentina y me dijo que no ya, pero viene un baby con esta pareja. Está muy feliz", afirmó. Lo cierto es que al rato de brindar aquella explosiva información, desde Ciudad Magazine se contactaron con Cirio para consultarle si el domingo cuando festeje sus 39 años anunciaría ambas cosas, pero la modelo dijo rotundamente que no. "No me voy a casar, la realidad es que es mi cumple y solamente eso, voy a festejar en mi casa con mis familiares y amigos".