Homero Pettinato habló sobre el video de su hermana Tamara: "Linchen al malo"

En las ultimas horas, se difundió en redes sociales un video Tamara Pettinato, junto al ex presidente Alberto Fernández tomando una cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Homero Pettinato decidió evitar exponerse públicamente, después de que se filtrara aquel video, pero si compartió su pensamiento.

A través de su cuenta personal de X, el influencer defendió a su familia: "Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo paj*** y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo", espetó contra el ex Presidente.

El video de Tamara Pettinato en el despacho presidencial

Minutos antes de que salga a la luz aquel video, Homero utilizó su cuenta para referirse sobre la denuncia de violencia de Fabiola Yañez contra el político: " Si votaste fanáticos de genocidas no te hagas el escandalizado por un golpeador, coherencia porfis ".

Al ver la repercusión del material, la hija de Roberto Pettinato decidió no salir al aire en su programa, ya que se encontró "abrumada" según relataron sus compañeros. Su hermano, siguió el mismo camino y el día de hoy faltó a su programa Seria Increíble, en del canal Olga, espacio que comparte con Nati Jota, Eial Moldavsky y Damián Betular.

Homero Pettinato defiende a su hermana Tamara Pettinato

Ante la falta de su compañero, Nati Jota salió a respaldar a su compañero este viernes: "Hoy no vino Homero al programa con nosotros. Vamos a mandarle un saludo grande. Por razones de público conocimiento está pasando un día un poco complicado y estar acá tratando de ponerle onda, porque es un poco nuestro trabajo, levantarles el día a ustedes y charlar de lo que pasa, es un poco difícil si estás en la situación en la que está él hoy", comenzó.

Los protagonistas del programa, en el que hablar de absolutamente todo, no querían dejar pasar por alto el momento que vive la familia Pettinato: "Lo bancamos siempre a Homerito y seguro el lunes estará con nosotros. No nos vamos a hacer los pelot**** con lo que está sucediendo y está pasando. Nos preguntaban por él y era obvio el motivo (de su ausencia). Se estaba él bancando un montón de puteadas, él lamentablemente que no tiene nada que ver", concluyó la conductora, con el aval de sus otros dos compañeros presentes en el estudio.

Lo cierto es que el humorista está recibiendo hate por sus dichos en los Premios Olga, en honor al primer aniversario del canal: "La mitad del país votó a alguien que se coge a la hermana", fueron los dichos que hoy le juegan en contra en las redes sociales: "Homero Pettinato tenía razón, la mitad del país voto a alguien que se cog** a la hermana... pero se cog** a TU HERMANA", comentan algunos usuarios en X.