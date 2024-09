Flor Jazmín Peña sorprendió a todos, incluso a Nico Occhiato: ¿Se agranda la familia?

Flor Jazmín Peña regresó de su viaje a Ibiza y desde el aeropuerto fue directo hasta el estudio de Luzu Tv, donde no sólo se reencontró con su pareja, Nico Occhiato, sino que además volvió a estar con sus compañeros, Santi Talledo y Momi Giardia. Quien por el momento no retomó su puesto en el canal fue Nacho Elizalde, quien se encuentra grabando en Bake Off Famosos.

Recargada de energía positiva, la influencer volvió al stream de Nadie Dice Nada. A su manera irrumpió en la trasmisión con música e invito a los presentes para bailar. Con ella subida a la mesa y sus compañeros agarrados de las manos, el equipo volvió a estar junto. Luego de unos minutos de festejo, fue la joven quien comenzó a contar detalles insólitos de su viaje y sorprendió a todos con su revelación, hasta su novio quedó boquiabierto sobre la noticia: ¿Se agranda la familia?

Flor Jazmín Peña podría estar esperando un bebé de Nico Occhiato

En Ibiza Jazmín Peña reveló que no pudo tomar alcohol debido a que le caía mal: "No sé si me engualichó la Occhiato", comenzó bromeado y luego siguió con el relato. Todo comenzó cuando conoció a una "brujita" tucumana, con quien visitó los lugares más energéticos de la isla y a quien le realizó la pregunta del millón: "Bueno estoy ahí, empezamos a hablar, ella me cuenta un poco de su vida y le digo que antes de seguir, necesitaba hacerle una pregunta, y le pregunté si estaba embarazada. Y la tucumana me dijo, ¿me viste cara de Evatest? '". Santi Talledo también opinó: "No te hizo una macumba, te embarazó", generó la risa de todos.

Los conductores se sorprendieron con la duda de la artista: "Bueno, que se yo, ella es madre, viste que entre madres dicen como que se dan cuenta. A mí en Instagram no me dejan de decir que me soñaron embarazada ". Al final la bruja le confesó que no "vibraba" su embarazo aunque lo más seguro era realizarse una prueba de embarazo como corresponde cuando una mujer tiene dudas.

Luego de su regreso a Nadie Dice Nada donde bromeó con la posibilidad de tener un hijo con Occhiato, Flor Jazmín Peña también volvió a PLP, su programa por la tarde junto a Anita Espósito, y con la nueva participación de La Joaqui, donde su actitud fue un tanto diferente, ya que reflexionó sobre su exitoso presente y confesó qué fue realmente a buscar a Ibiza.

"Yo creo que cuando decido hacer ese viaje, realmente me escuché y me hice cargo de mi deseo y de algo que mi alma quería", comenzó contando quebrada por la emoción: "Lo loco es que cuando yo era chica y empiezo a desarrollarme, un montón de decisiones que iba tomando, de los gustos que iba teniendo, se hacían muy difíciles de plantear. De repente sentía que yo no podía ser en mi contexto, entonces me había prometido a mí misma, y me había dicho que el día de mañana cuando sea grande iba a viajar y, lejos de mi país y de mi contexto, iba a saber quién realmente yo era", confesó. La joven logró encontrar lo que buscaba en esta isla y volvió con más ganas de seguir superándose día a día.