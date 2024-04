Juana Repetto impactó con su confesión: cómo fue parir bajo el agua y comerse la placenta de su hijo

Juana Repetto decidió ser madre sola a los 27 años de su primer hijo Toribio, mediante un tratamiento de inseminación in vitro y luego, hace dos años fue madre nuevamente de Belisario, fruto de su amor con su esposo, el ex Gran Hermano e instructor de snowboard Sebastián Graviotto.

El parto de Belisario fue bajo el agua por decisión de la actriz y generó gran polémica en su momento, pero este escándalo en las redes quedó pequeño tras haber revelado que se comió la placenta que recubría a su bebé en la panza. A dos años de la polémica, decidió hablar y contar cómo es su experiencia como madre.

Juana Repetto

"Me comí la placenta en cápsulas", recordó la actriz en Socios del Espectáculo y acto seguido, aseguró que la píldora no tenía sabor debido a que se trataba de un remedio más. Además, Juana explicó cómo es el proceso de convertir la placenta en una pastilla y que también se hacen "parches de líquido amniótico" para curar "quemaduras y lastimaduras".

"La placenta crea los órganos, los huesos del cuerpo humano entero. No hay nada que tenga más poder que una placenta", resaltó la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, quien expresó que el órgano tiene hierro, vitaminas y ayuda con la lactancia e incluso es un poderoso antidepresivo.

"La placenta crea los órganos, los huesos del cuerpo humano entero. No hay nada que tenga más poder que una placenta", resaltó Juana, que reconoció también que no todos los médicos aprueban la ingesta de este órgano: "Hay opiniones encontradas. Hay muchos médicos que no están tan de acuerdo".

Juana Repetto retrató su segundo parto

Además, la actriz se animó a la controversia sobre su parto respetado dentro de una pileta y resaltó que Belisario fue dado a luz en una clínica y no en su casa, como se rumoreaba en un momento. "A mí me hubiese gustado, yo con Toribio tenía la fantasía, siempre mi sueño, yo veía partos, no existían las redes en YouTube, buscaba partos en la gente que pare en lagunas, ríos, me fascina", dijo.

"Siempre tuve esa fantasía, con Toro por ahí era un montón, ya venía de una situación, viste, no había todavía un... jacuzzi, pileta, bañera, ninguna clínica. Y en mi casa no me atrevía. Fui por un parto sin intervenciones, pero en una habitación normal", expresó Juana sobre su primer parto.

Juana y sus hijos Toribio y Belisario

"Toro se tomó su tiempo, lo esperaron hasta la semana 42. Todo se iba dando para que llegara el día pero no llegaba, había contracciones pero no lo suficientemente intensas para desencadenar el trabajo de parto. Con 3cm de dilatación y sin contracciones regulares, el parto fue inducido", escribió en su blog al recordar el nacimiento de Toribio.

"Yo sabía que sí o sí, mientras tuviera un embarazo sano, con un bebé a término y en perfectas condiciones, quería un parto natural y que esperaran y respetaran los tiempos de mi cuerpo y de mi bebé. Al mismo tiempo, no elegí un parto en casa. Quería que fuese en una clínica ya que considero que el sistema de salud de nuestro país no está preparado para acompañar un parto en casa (el equipamiento de las ambulancias, los traslados, el ingreso a la institución de urgencia, etc.)", detalló finalmente Juana a su público en su escritura.