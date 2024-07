"Igual el pelotudo...": el ataque de Sabrina Rojas a Luciano Castro por su declaración de amor a Siciliani

Luciano Castro comenzó hace poco más de un mes un romance con Griselda Siciliani, pero se olvidó de un pequeño detalle: la influencia que ejerce su ex, Sabrina Rojas, sobre sus actuales parejas. Y es que tal y como le ocurrió a Flor Vigna, que había declarado que uno de los principales motivos de la ruptura con el actor había sido Rojas por no haber superado aquella relación de 12 años y dos hijos de por medio, la ex pareja de Adrián Suar tuvo que tolerar un llamativo posteo que hizo la conductora de Pasó en América, justamente horas después de que el actor compartiera una imagen en Instagram donde se lo ve besando a Griselda junto a un "Te amo".

Resulta que el gesto romántico del galán no pasó desapercibido por Rojas, quien acudió a su cuenta personal de Instagram y subió un llamativo clip que habla sobre cómo afecta la soledad a hombres y mujeres. "Mejor sola que aguantando a un pelotudo", le agregó a su publicación. En el video que subió Rojas, se advierte que para la mujer "es castigo de no ser agradable la soledad". "Para un hombre no ser agradable la consecuencia nunca va a ser la soledad, porque siempre va a tener una mujer boluda atrás aguantándolo porque fue educada para eso, para aguantar al borde del marido", completa.

Frente a esto, la modelo y actriz advirtió: "Igual el pelotudo siempre encuentra a alguien que lo aguante". Esta no es la primera vez que la conductora de América se comporta así al ver al papá de sus hijos con una nueva pareja y, seguramente, no será la última. Caber recordar que a principios de febrero Flor Vigna anunció que ya no estaba en pareja con Castro, sin dar los motivos ni las razones que la llevaron a tomar tal decisión. Pero con el correr del tiempo, poco a poco fue saliendo a la luz que una de las principales problemáticas que tuvo que afrontar sin éxito la pareja tenía nombre y apellido: Sabrina Rojas.

Luciano Castro enamorado de Gisela Siciliani

Habían sido dos meses de puro silencio por parte de los protagonistas hasta que la bailarina decidió romper el hermetismo porque -en el medio- había lanzado dos canciones que eran dedicadas exclusivamente a sus ex novios y que le trajeron un revoltijo de problemas. En aquella oportunidad, la cantante contó que dentro de la ruptura con Castro, Sabrina "tuvo un montón que ver". "Yo lo intenté todo con Sabri. Todo. Pero me parece que no, que ya está, que había una intención de que no", había manifestado Vigna y dio a entender que los dichos que había tenido la actriz contra ella fueron lo que generó el puntapié inicial de su posterior separación.

Sabrina Rojas

Sin ir más lejos, la ex campeona del Bailando por un sueño había señalado que "los dichos de Sabrina tuvieron un montón que ver" con su ruptura. "Creo que había una intención muy grande de que eso suceda, no sé si de parte de ella pero hubo muchos actos que fueron feos y bueno al final terminó un poquito influenciando", expresó y subrayó que en diversas ocasiones intentó tener una buena relación con la ex esposa de Castro, pero no encontró respuesta. Ahora Siciliani empieza a sufrir, en carne propia, los arrebatos de su colega y el tiempo dirá si Rojas consigue quebrar el vinculo amoroso de los tortolitos o si, de lo contrario, la pareja prospera.