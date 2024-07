Acusan a "La China" Suárez de la peor actitud con Wanda Nara: "Yo hago puchero, ella hace puchero"

Una nueva coincidencia entre las publicaciones de Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez despertó críticas en relación a que, supuestamente y de acuerdo a sus detractores, la actriz se copia de forma repetitiva y constante de muchas de las actitudes y estilos de la empresaria. A su vez, las acusaciones son interpretadas como un nuevo capítulo del enfrentamiento entre ambas, luego de la infidelidad que Mauro Icardi concretó tras encontrarse con la ex de Benjamín Vicuña en París.

En esta oportunidad, lo expuesto por la cuenta de X (ex Twitter) de El Ejército de LAM, se refirió a que Wanda publicó una imagen junto a sus cinco hijos e hijas en un parque de diversiones, con la fecha del 8 de julio y el horario de las 22:22. Dos días después, el miércoles de 10 de julio, "La China" también subió una imagen del protector de pantalla de su celular, pero con el horario de las 10:10.

La nueva coincidencia entre Eugenia "La China" Suárez y Wanda Nara.

"¡Se nota que no la siguen! 'La China' alza todo el tiempo sus números espejos. Tan bolud** son que publican sin saber. Acá la obsesionada es otra, que no puede ni rehacer su vida porque se quedó traumada. Media pila", expresó una usuaria en defensa de Suárez y con la justificación de la coincidencia. "'La China' siempre sube números espejos, hasta el día coincide. 10, 10, 10. El de Wan sólo la hora. Busquen chisme de calidad en vez de pavadas", expresó otra.

La defensa de Suárez está relacionada a que esta sí sería una modalidad habitual de la ex Chiquititas. Por otro lado, el fandom de la actriz, aseguró que el programa de América TV, a partir de la amistad entre Nara y Ángel de Brito, siempre beneficia y cuida la imagen de la figura que estaría atravesando un proceso de divorcio con su marido.

L-Gante y Eugenia "La China" Suárez.

La repercusión se da a menos de una semana de que desde América TV instalaran que la nueva canción que "La China" prepara junto a L-Gante tiene una frase que utilizó Wanda antes. "Quiero tenerte toda desnuda, pero el orgullo a ninguno nos ayuda. Si está caliente me gusta que suba. Somos como alambre de púas. El que se enamora pierde", dice una parte de la pieza en colaboración.

Justamente la frase "el que se enamora pierde" también es parte de una de las canciones que la ex de Maxi López tiene preparadas para salir pronto. Se trata de Ibiza, tema que ya tuvo algunos adelantos en redes sociales, en los cuales la sentencia se oye claramente. Lo cierto es que tampoco es una máxima difícil de enamorar y hasta otras piezas musicales la han utilizado.

Las coincidencias entre las tortas de las hijas de Eugenia "La China" Suárez y Wanda Nara

En febrero de este año también hubo otro antecedente que llamó la atención de los y las fanáticas de cada una de estas divas modernas. Es que Suárez, en el marco del festejo de seis años de su hija Magnolia, le compró una torta a Damián Basile, ex participante del reality Bake Off. El personaje que eligió para decorar el pastel fue Kuromi, la versión "mala" de Hello Kitty.

El problema fue que, tan sólo unos días antes Francesca, una de las hijas de Wanda Nara y Mauro, también había sido agasajada con una torta con el mismo personaje. La coincidencia, como suele ser de forma habitual, también generó las mismas repercusiones en redes sociales que las otras. Sin importar si hay plagios o no, cada acción que involucre a estas mujeres, siempre será interpretada como un nuevo round en la disputa que protagonizaron cuando la actriz se transformó en la tercera en discordia con Icardi.