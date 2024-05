Lali Espósito hizo recular a Ángel de Brito que terminó enojado: "Están todos muy sensibles"

Ángel de Brito quedó totalmente expuesto tras haber opinado sobre Lali Espósito que quedó fortalecida tras varios ataques que cometió el presidente Javier Milei contra ella.

Lejos de amedrentarla o callarla, la cantante no se achica y responde contundentemente a las críticas más diversas que le llegan a través de sus redes sociales. Además, desde que está de novia con el periodista Pedro Rosemblat, los ataques son más fuertes por la persecución política de los trolls de Las Fuerzas del Cielo.

Lali Espósito blanqueó su romance a principios de febrero.

La reyerta entre Lali y Ángel empezó con un audio en el programa que conduce Rosemblat en el stream de "Gelatina".

Allí, sus compañeros de panel , los compañeros de Pedro Rosemblat se burlaron de cómo cocina el conductor: metiendo bolsitas de comida ya preparada al horno.

Ángel de Brito

Las carcajadas que sonaron fuerte, fueron in crescendo cuando la mismísima Lali les respondió a todos con un audio de lo más esplendoroso: "Mi amor, vos no necesitás la validación de ningún cocinero, de ninguno de tus compañeros", empezó la cantante y siguió: "Lo rico que yo como, eso es una obviedad, lo rico que yo como es lo que importa. Cocinás bárbaro", replicó la compositora de "Obsesión".

Picante y pícara, Lali dijo: "Yo me lo comí todo, mi amor, estaba increíble. El pollo en la bolsa también".

Lali

Ante la viralización de la noticia a través de redes sociales, quien quiso opinar fue el conductor Ángel de Brito y le salió bastante mal. Maliciosamente, el conductor de LAM dijo en su cuenta oficial de X (antes Twitter): "Después dice que no les gusta".

Ni lerda ni perezosa, Lali respondió por la misma red social: "¿Qué cosa Ángel?". Replicó atrevida.

La reacción de Ángel que hizo estallar todo

De Brito también respondió y se sumó al cruce: "Saber sobre las vidas de los demás", contestó haciendo referencia a los varios cruces que tuvieron en el pasado.

Sobre eso, Lali contestó contundente y dejó claro el concepto del consentimiento: "Pero estamos hablando de nosotros mismos con nosotros mismos haciendo chistes sobre nosotros mismos. Emmmm, en fin..... Un beso". Ante la respuesta de Lali, Ángel de Brito tuvo que recular y salió a explicar lo inexplicable: "No era un ataque a ⁦Lali, ni al novio actual pero evidentemente están todos muy sensibles", terminó.

💣Bombita. En febrero de 2024, Ángel había dicho sobre Lali: "Nunca quiso venir", refiriendo al stream que conduce y agregó: "Somos muy poco para algunos artistas. Prefieren los streamings que están de moda o donde los mandan las discográficas. En la Argentina no hacen notas, pero en el exterior pasean por todos los programas".

La carta de Lali a Milei

El presidente Javier Milei se refirió a Lali en varias oportunidades y hasta la acusó de "robarse la plata de los chicos que se mueren de hambre en Chaco". Además, la llamó "Lali Depósito" tras acusarla de haber cobrado plata de un show en la gestión estatal de La Rioja.

Lali no se calló y le escribió una carta respetuosa al Presidente de la Nación: "Sr. Presidente Javier Milei. Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en Parque Patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo desde hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia".

Además contó: "Le pude comprar la casa a mis padres Sr presidente!! No sabe qué emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa , algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país . Por eso enfatizo: ¿sabe qué orgullo tan grande es eso? Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabaje incansable y honradamente para que así sea".

Lali le habló fuerte y claro a Milei: "Hace poco más de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompañó y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de fútbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme. Hice 5 discos que la gente recibió con amor y respeto y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo durante todos estos años. Además de desarrollarme como artista pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa".

Javier Milei

Para terminar, Lali Espósito expresó: "No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participé de varios shows municipales con todos los gobiernos , como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y ,sobre todo, genera alegría y emoción. Respetó, aunque no comparto, que su plan de la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de un industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento".