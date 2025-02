Irónica y explosiva, Lali Espósito opinó sobre la criptoestafa de Javier Milei

El 17 de febrero quedará para la historia como el día en el que Javier Milei sufrió una de las vergüenzas más grandes que un presidente puede soportar: una entrevista que brindó para responsabilizarse sobre la fraudulenta criptomoneda $Libra se hizo viral porque se filtró la nota completa en la que su asesor Santiago Caputo le dicta al oído todo lo que tiene que decir. Si bien todo el arco político reaccionó, muchos esperaban la reacción de Lali Espósito.

Es que, la batalla cultural que pretende instalar el gobierno de La Libertad Avanza, consiste en defenestrar a todo aquel que esté en la vereda del frente políticamente. Lali, fue una de las primeras artistas que se pronunció en contra del libertario lo que la convirtió en el punto de mira para críticas, apodos agresivos y descalificaciones.

Lali Espósito le respondió a Milei sin nombrarlo

Pero no sólo la ligó Lali, sino también María Becerra a quien el presidente llamó "María BCRA) y también en contra de Mijo J a quien censuró un recital en el espacio de la Ex Esma no sin amenazar con represión a 20 mil personas que se habían apostado allí para verlo.

Es en este contexto en el que Lali publicó un video en redes sociales con un mate gigante con el escudo de la bandera de la República Argentina. Allí, bebe un sorbo con actitud irónica y mira a la cámara; sin embargo, la historia que parecía ser naïf, encierra un secreto: tiene el soundtrack Fanático, canción opositora por excelencia.

Sin nombrarlo, Lali Espósito volvió a referirse al presidente a quien no se le achica para nada. De hecho, días atrás respaldó a su compañera María Becerra tildándola de "campeona" y lamentó la persecución política que, como ella, atraviesa por parte de Javier Milei: "Cuando te pasa algo así te limitas a estar tranquilo y a entender por qué el otro necesita evidentemente decir esa barbaridad de vos cuando no es cierta", espetó en aquella oportunidad.