Pampita le contestó con tanta altura a la China Suárez que terminó destruyéndola: "Me tengo que ir del país"

Fueron las cámaras de LAM las que captaron a Pampita tras regresar al país después de unos maravillosos días con su nuevo novio el polista Martín Pepa. En ese ida y vuelta de palabras, rompió el silencio respecto al último conflicto que se generó en redes sociales y en la que estuvo envuelta la China Suárez.

" Yo no le robo el marido a nadie ", había dicho Pampita disfrazando con sonrisas la ironía y la sorna con la que se refirió a la China durante una entrevista con Barbie Simons, su íntima amiga.

El navegador no soporta este contenido.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la China atendió a Pampita que se burló de ella por haber perdido un juicio por adulterio con Martín Barrantes: " No, solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina ", había espetado la actual novia de Mauro Icardi.

De manera natural, relajada y muy despojada, la modelo contestó con altura y terminó dejando por el piso a Suárez: "Tenemos amigos muy chusmas, parece. Uno en privado dice cada cosa, imaginate... si ven mis chats me tengo que ir del país ", dijo.

El posteo que tiró por el piso la imagen de la China Suárez

Además, reafirmó su actitud de superada y explicó que para nada le interesan las palabras de la China y aquel litigio legal que tuvo con Barrantes: " No, no me duele nada ", dijo contundente.

En la misma línea, explicó el "respeto" que tiene por "Eugenia" (no le dice China) y completó: "Es la mamá de los hermanos de los chicos y yo lo que digo siempre lo digo de verdad".

La foto con la que la China Suárez y Pampita quisieron mostrar su buena relación

Como modo de prueba, Pampita se refirió a las fotitos en las que posó con Suárez y explicó: "No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara y no comparto espacio", dijo.